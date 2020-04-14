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Шеринг велосипедов во время коронавируса. Какие меры безопасности принимаются

14.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прокатный экотранспорт обрабатывается антисептическими средствами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Шеринг велосипедов во время коронавируса. Какие меры безопасности принимаются

Первые в этом сезоне велосипеды «Колобайк» уже расставили в самых людных местах. Некоторые из них теперь есть на карте в приложении. А весь парк в 3 000 велосипедов и 300 самокатов будет доступен на следующей неделе.

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Помимо обновленных транспортных средств и мобильного приложения, в компании продумали и антивирусные меры, актуальные в этом сезоне.

Шеринг велосипедов во время коронавируса. Какие меры безопасности принимаются

Александр Каледа, заместитель директора компании «Колобайк»:
Велосипеды, которые попадают к нам на сервисное обслуживание, дополнительно проходят обработку антисептиком для безопасности наших пользователей. А в данный момент ведется проработка вопроса о дополнительной информации для наших пользователей о применении минимальных мер по личной безопасности через наше приложение. Сейчас ведется вопрос по этой разработке. Вспыхивающий баннер возможно появится.

Шеринг велосипедов во время коронавируса. Какие меры безопасности принимаются

Люди в материале: Александр Каледа

 
 
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Новости Беларуси. Прокатный экотранспорт обрабатывается антисептическими средствами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первые в этом сезоне...
 
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