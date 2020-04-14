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Шеринг велосипедов во время коронавируса. Какие меры безопасности принимаются
14.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прокатный экотранспорт обрабатывается антисептическими средствами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первые в этом сезоне велосипеды «Колобайк» уже расставили в самых людных местах. Некоторые из них теперь есть на карте в приложении. А весь парк в 3 000 велосипедов и 300 самокатов будет доступен на следующей неделе.
Помимо обновленных транспортных средств и мобильного приложения, в компании продумали и антивирусные меры, актуальные в этом сезоне.
Александр Каледа, заместитель директора компании «Колобайк»:
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Новости Беларуси. Прокатный экотранспорт обрабатывается антисептическими средствами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первые в этом сезоне...
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