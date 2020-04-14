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Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи

14.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Защитные спецсредства, изоляция, ИВЛ – все это как-то стремительно вошло в нашу жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи

Только, оперируя сегодня этой медицинской терминологией, мы зачастую не до конца понимаем что и как. Например, про защитные маски сегодня знают все, а вот, знаем ли, что носить их нужно правильно? И еще очень много нюансов, разобраться в которых под силу только специалистам.

Оксана Семашко собрала их мнения в один материал.

Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи

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Владимир Синкевич, главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Заболеваемость на предыдущей неделе, предшествующей, как вы говорите позапрошлой, характеризовалась приростом от 15 до 20 %. То сейчас наоборот говорим о снижении в целом по области до 25 %.

Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи

Люди в материале: Оксана Семашко, Владимир Синкевич

 
 
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Новости Беларуси. Защитные спецсредства, изоляция, ИВЛ – все это как-то стремительно вошло в нашу жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только,...
 
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