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Пять важных фактов о коронавирусе в Беларуси. Рассказывают врачи
14.04.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Защитные спецсредства, изоляция, ИВЛ – все это как-то стремительно вошло в нашу жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только, оперируя сегодня этой медицинской терминологией, мы зачастую не до конца понимаем что и как. Например, про защитные маски сегодня знают все, а вот, знаем ли, что носить их нужно правильно? И еще очень много нюансов, разобраться в которых под силу только специалистам.
Дорогие друзья, коллектив ангиографического кабинета № 1 желает вам и вашим близким крепкого здоровья и никогда не болеть.
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И еще раз о самоизоляции – для тех, кому она действительно нужна.
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Сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями во всех регионах страны сегодня устойчиво идет на спад.
Владимир Синкевич, главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
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Новости Беларуси. Защитные спецсредства, изоляция, ИВЛ – все это как-то стремительно вошло в нашу жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только,...
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