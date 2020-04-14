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Помпео: Виновные в распространении коронавируса должны понести ответственность
14.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Виновные в распространении коронавируса должны быть установлены и понести ответственность, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
В то же время он подчеркнул, что прежде всего нужно сосредоточиться на восстановлении мировой экономики, отложив «взаимные обвинения», передает
Помпео отметил, что Китай не предоставил мировому сообществу своевременную информацию о новом вирусе, и это «создало реальный риск во всем мире». Он также выразил мнение, что необходимо понять, где и как началось распространение вируса, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Напомним, по последним данным американского университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 2 млн человек, скончались более 119 тыс. пациентов.
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Виновные в распространении коронавируса должны быть установлены и понести ответственность, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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