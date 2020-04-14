Помпео: Виновные в распространении коронавируса должны понести ответственность

«Интерфакс» со ссылкой на стенограмму интервью Помпео телеканалу BILD-TV, опубликованную на сайте Госдепа. В то же время он подчеркнул, что прежде всего нужно сосредоточиться на восстановлении мировой экономики, отложив «взаимные обвинения», передаетсо ссылкой на стенограмму интервью Помпео телеканалу BILD-TV, опубликованную на сайте Госдепа.

Помпео отметил, что Китай не предоставил мировому сообществу своевременную информацию о новом вирусе, и это «создало реальный риск во всем мире». Он также выразил мнение, что необходимо понять, где и как началось распространение вируса, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Напомним, по последним данным американского университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 2 млн человек, скончались более 119 тыс. пациентов.