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"В Беларуси ни один человек не умер от коронавируса". А от чего умирают люди с COVID-19 в мире?
14.04.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Лукашенко 13 апреля провел совещание, на котором заявил, что в Беларуси "ни один человек не умер от коронавируса". И это при том, что, согласно даже официальным данным в стране зарегистрировано 33 смерти людей с COVID-19.
“Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус”, — сказал Лукашенко.
А как обстоят дела со смертью от коронавируса в мире? По данным университета Джонса Хопкинса и ВОЗ, в мире зарегистрировано 119 730 смертей от коронавируса. Но, может, как и в Беларуси они умерли от других болезней? Выяснял
Кто в группе риска?
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, самые высокие риски тяжело заболеть и умереть из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями. Так, в Италии 68% умерших из-за COVID-19 имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, респираторные, диабет, иммунодефицит, онкологию, ожирение, заболевания почек и другие.
В США часто болеют пожилые люди, проживающие в учреждениях по уходу за хроническими больными. На людей старше 65 лет пришлось 31% случаев заболевания и 80% смертей, связанных с коронавирусом. На пожилых людей также приходится 45% всех госпитализаций и более 50% госпитализаций в отделение интенсивной терапии.
Кроме пожилых людей в группе риска по коронавирусу находятся независимо от возраста:
Люди с хронической болезнью легких или астмой средней или тяжелой степени;
Люди, которые имеют серьезные заболевания сердца;
Люди с ослабленным иммунитетом;
Многие состояния могут стать причиной ослабления иммунитета человека, включая лечение рака, курение, пересадку костного мозга или органов, иммунодефицит, плохо контролируемый ВИЧ или СПИД, а также длительное использование кортикостероидов и других иммунодепрессантов;
Люди с тяжелым ожирением (индекс массы тела [ИМТ] 40 или выше);
Люди с диабетом
Люди с хроническим заболеванием почек, проходящие диализ;
Люди с заболеванием печени.
Причины смерти
Согласно исследованиям, основной причиной смерти у пациентов с COVID-19 является дыхательная недостаточность из-за острого респираторного дистресс-синдрома. Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) характеризуется острым воспалением и ригидностью легких, что увеличивают работу, необходимую для дыхания, и снижает способность легких адекватно оксигенировать (насыщать кислородом) кровь.
В одном исследовании 113 умерших пациентов среди умерших по сравнению с теми, кто выздоровел, более часто встречались такие характеристики, как пожилой возраст, мужской пол, симптомы, связанные с гипоксемией и полиорганной дисфункцией, наличие хронической гипертонии или других сердечно-сосудистых коморбидитов (а также показатели сердечной травмы).
Другие признаки, которые чаще встречаются у умерших пациентов, включают лейкоцитоз, лимфопению и повышенный уровень С-реактивного белка, а также наличие осложнений.
В другом исследовании 52 критически больных пациентов в городе Ухань, у выживших пациентов чаще развивался острый респираторный дистресс-синдром, и им требовалась искусственная вентиляция легких. Умершие были старше (> 65 лет) и чаще имели хронические заболевания.
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