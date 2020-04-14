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"В Беларуси ни один человек не умер от коронавируса". А от чего умирают люди с COVID-19 в мире?

14.04.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко 13 апреля провел совещание, на котором заявил, что в Беларуси "ни один человек не умер от коронавируса". И это при том, что, согласно даже официальным данным в стране зарегистрировано 33 смерти людей с COVID-19.

"В Беларуси ни один человек не умер от коронавируса". А от чего умирают люди с COVID-19 в мире?
“Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус”, — сказал Лукашенко.

А как обстоят дела со смертью от коронавируса в мире? По данным университета Джонса Хопкинса и ВОЗ, в мире зарегистрировано 119 730 смертей от коронавируса. Но, может, как и в Беларуси они умерли от других болезней? Выяснял Телеграф

Кто в группе риска?

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, самые высокие риски тяжело заболеть и умереть из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями. Так, в Италии 68% умерших из-за COVID-19 имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые, респираторные, диабет, иммунодефицит, онкологию, ожирение, заболевания почек и другие.

В США часто болеют пожилые люди, проживающие в учреждениях по уходу за хроническими больными. На людей старше 65 лет пришлось 31% случаев заболевания и 80% смертей, связанных с коронавирусом. На пожилых людей также приходится 45% всех госпитализаций и более 50% госпитализаций в отделение интенсивной терапии.

Кроме пожилых людей в группе риска по коронавирусу находятся независимо от возраста:

Люди с хронической болезнью легких или астмой средней или тяжелой степени;

Люди, которые имеют серьезные заболевания сердца;

Люди с ослабленным иммунитетом;

Многие состояния могут стать причиной ослабления иммунитета человека, включая лечение рака, курение, пересадку костного мозга или органов, иммунодефицит, плохо контролируемый ВИЧ или СПИД, а также длительное использование кортикостероидов и других иммунодепрессантов;

Люди с тяжелым ожирением (индекс массы тела [ИМТ] 40 или выше);

Люди с диабетом

Люди с хроническим заболеванием почек, проходящие диализ;

Люди с заболеванием печени.


Причины смерти


Согласно исследованиям, основной причиной смерти у пациентов с COVID-19 является дыхательная недостаточность из-за острого респираторного дистресс-синдрома. Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) характеризуется острым воспалением и ригидностью легких, что увеличивают работу, необходимую для дыхания, и снижает способность легких адекватно оксигенировать (насыщать кислородом) кровь.

В одном исследовании 113 умерших пациентов среди умерших по сравнению с теми, кто выздоровел, более часто встречались такие характеристики, как пожилой возраст, мужской пол, симптомы, связанные с гипоксемией и полиорганной дисфункцией, наличие хронической гипертонии или других сердечно-сосудистых коморбидитов (а также показатели сердечной травмы). 

Другие признаки, которые чаще встречаются у умерших пациентов, включают лейкоцитоз, лимфопению и повышенный уровень С-реактивного белка, а также наличие осложнений.

В другом исследовании 52 критически больных пациентов в городе Ухань, у выживших пациентов чаще развивался острый респираторный дистресс-синдром, и им требовалась искусственная вентиляция легких. Умершие были старше (> 65 лет) и чаще имели хронические заболевания.


Почему так происходит


Как отмечает инфекционист израильского клинического центра Шиба (Тель-а-Шомер) Владислав Литачевский, наличие хронических болезней и пожилой возраст являются теми факторами, которые свидетельствуют о том, что пациенты «более чувствительны и более предрасположены к осложнениям» от коронавируса.

В свою очередь директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявляет, что риск тяжелого течения болезни или даже смертельного исхода при заражении коронавирусом нового типа для людей старше 80 лет составляет 15–20%.

«Риск тяжелого течения вирусной инфекции, о которой мы говорим, и риск даже смертельного исхода в возрасте «60 плюс» — 3,3%, в возрасте «70 плюс» — 8%, в возрасте «80 плюс» — 15 и даже 20%», — заявила она.

По ее словам, у пожилых людей ослаблен иммунитет, поэтому любая инфекция для них опаснее, чем для молодых пациентов.

Аналогичная ситуация и с людьми с хроническими заболеваниями. Человеку, чей организм уже ослаблен различными заболеваниями, труднее бороться с инфекциями, чем здоровым. Например, если легкие уже поражены, вирусам легче их заразить.


Таким образом, статистика и исследования подтверждают слова о том, что у умерших от коронавируса зачастую есть «букет хронических болезней». Но в то же время эти данные говорят и о том, что без заражения коронавирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом могли бы жить и, возможно, еще долго

Кстати, много ли белорусов даже после 40 лет могут похвастаться отсутствием хотя бы одной болезни из такого «букета»?
 
 
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Лукашенко 13 апреля провел совещание, на котором заявил, что в Беларуси "ни один человек не умер от коронавируса". И это при том, что, согласно даже официальным данным...
 
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