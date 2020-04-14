Директор фестиваля «Славянский базар»: «Когда опасность минует, мы обязательно соберёмся вместе»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.





Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Мы, белорусы, единый народ. Нас объединяют не только радости, но и трудности. Сейчас многие взволнованы, встревожены, но главное – объединиться, быть едиными для того, чтобы помочь друг другу, обезопасить себя и своих близких. Когда опасность минует, мы обязательно соберемся вместе, вспомним о былом и лучшие песни мы еще споем.





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