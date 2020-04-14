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Алёна Лешкевич: «Вместе мы сможем побороть этот вирус. Очень скоро будем наслаждаться полной жизнью»
14.04.2020 19:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.
Алена Лешкевич, заслуженный мастер спорта Беларуси, ведущая СТВ:
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Алёна Лешкевич: «Вместе мы сможем побороть этот вирус. Очень скоро будем наслаждаться полной жизнью»
Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости...
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