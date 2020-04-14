Алёна Лешкевич: «Вместе мы сможем побороть этот вирус. Очень скоро будем наслаждаться полной жизнью»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.





Алена Лешкевич, заслуженный мастер спорта Беларуси, ведущая СТВ:

Мы все боремся с COVID-19. И хочется сказать, что вместе мы сможем побороть этот вирус. Думаю, что очень скоро будем наслаждаться полной жизнью, гулять, проводить время с родными и близкими, ездить на море отдыхать и не только.

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