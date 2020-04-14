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Около 400 млн за последний месяц: в Нидерландах из-за пандемии уничтожают цветы
14.04.2020 21:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Нидерландов. Нидерландским предпринимателям приходится уничтожать цветы. Из-за пандемии коронавируса на рынке резко упал спрос на эту продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только за последний месяц были утилизированы 400 миллионов цветов различных сортов. Из них 140 – тюльпаны. По данным специалистов, оборот цветочной отрасли в Нидерландах оказался вдвое ниже, чем в 2019 году.
Период с марта по май – самый прибыльный для продавцов ароматной продукции. В эти месяцы производители тюльпанов зарабатывают более 7,5 миллиарда долларов.
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Новости Нидерландов. Нидерландским предпринимателям приходится уничтожать цветы. Из-за пандемии коронавируса на рынке резко упал спрос на эту продукцию, сообщили...
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