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В Китае одобрили испытания двух вакцин против коронавируса
14.04.2020 21:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Испытание двух вакцин против COVID-19 на людях одобрили в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Препараты были разработаны Уханьским институтом биологической продукции и Пекинской научно-исследовательской компанией. Это первая партия вакцины от коронавируса, которую разрешили тестировать на людях. Предполагается, что в случае успеха ее можно будет применять для массовой прививки.
Разработчики имеют мощности для масштабного производства и готовы к удовлетворению экстренной потребности в этих препаратах.
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Новости Китая. Испытание двух вакцин против COVID-19 на людях одобрили в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Препараты были разработаны Уханьским...
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