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Европа ослабляет введённые из-за коронавируса ограничения. Что известно к 14 апреля

14.04.2020 22:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

С каждым днем все больше стран смягчают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа ослабляет введённые из-за коронавируса ограничения. Что известно к 14 апреля

Такое решение приняли даже власти Италии, которая стала эпицентром пандемии в Европе. С 14 апреля дня в стране вернутся к работе небольшие торговые объекты.

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Некоторые предприятия и магазины открылись и в Австрии. Одновременно в них может находиться ограниченное число покупателей, при этом все должны быть в масках и соблюдать дистанцию. А в Чехии гражданам разрешили выезжать за границу, однако лишь при острой необходимости. К исключениям относятся рабочие командировки, посещение врача и встреча с семьей. С 19 апреля размораживать экономику начнут в Польше, а власти США намерены отменить санитарные ограничения с 1 мая. Разработка проекта постепенного ослабления карантина почти завершена.

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Тем временем об улучшении эпидемиологической обстановки сообщают в Германии и в Республике Корея.

Европа ослабляет введённые из-за коронавируса ограничения. Что известно к 14 апреля

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С каждым днем все больше стран смягчают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение приняли...
 
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