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Дулуб о коронавирусе: «Спортсмены не относятся к группе риска. Вирус не живет на свежем воздухе»

14.04.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Дулуб высказался о чемпионате Беларуси в условиях коронавируса.

«Спортсмены не относятся к группе риска. Расстояние на футбольном поле больше полутора метров. Вирус не живет на свежем воздухе. Единственное, может это другой вирус. Меня учили в институте, что вирус возникает в закрытых помещениях.

Наш чемпионат стали смотреть. Даже критика, которая присутствует. Если ее правильно использовать, она пойдет на пользу. Говорят, что скорости не хватает, значит, нужно на другую скорость переходить. Картинки не хватает? Значит, надо делать картинку», – сказал Дулуб.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 14 апреля – более 1,92 миллионов случаев. Более 461 тысячи пациентов выздоровели, летальных исходов – более 120 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 3281 случай заражения коронавирусом. 203 человека выздоровели и 33 умерли.

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Белорусский специалист Олег Дулуб высказался о чемпионате Беларуси в условиях коронавируса.
 
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