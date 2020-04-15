|
В Беларуси в ближайшие три недели коронавирусом могут заразиться около 7,5 тыс. человек
15.04.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Министерство здравоохранения прогнозирует, что в ближайшие три недели ежесуточный прирост больных коронавирусом сохранится на уровне 340-360 случаев.
"В настоящее время в последние дни у нас ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое число случаев - порядка 340-360 случаев в сутки. Мы ожидаем, что такая ситуация продлится около двух-трех недель", - заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.
Таким образом, согласно озвученным ведомством данным, общее число зараженных в ближайшие три недели может вырасти на 7,5 тыс. человек.
"Мы принимаем все меры, чтобы не допустить стремительного лавинообразного роста и все-таки этот период подъема коронавирусной инфекции пройти полого", - добавила Богдан.
Как сообщалось, в Беларуси по состоянию на 14 апреля умерли 33 человека с коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 3281.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения прогнозирует, что в ближайшие три недели ежесуточный прирост больных коронавирусом сохранится на уровне 340-360 случаев.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)