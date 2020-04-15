В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество летальных исходов составляет 25,9 тыс., из них в штате Нью-Йорк — 7,9 тыс. умерших.





Общее число заболевших коронавирусом в США превысило 600 тыс., это мировой рекорд заболеваемости. Более 48 тыс. человек выздоровело. В Испании заболели 174 тыс. человек, в Италии — 162 тыс., в Германии — 132 тыс, во Франции — 131 тыс.