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В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

15.04.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество летальных исходов составляет 25,9 тыс., из них в штате Нью-Йорк — 7,9 тыс. умерших.

Общее число заболевших коронавирусом в США превысило 600 тыс., это мировой рекорд заболеваемости. Более 48 тыс. человек выздоровело. В Испании заболели 174 тыс. человек, в Италии — 162 тыс., в Германии — 132 тыс, во Франции — 131 тыс.
 
 
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Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
 
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