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Главврач «коронавирусной» больницы «Коммунарка» в Москве вылечился от COVID-19
15.04.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главный врач центра в Коммунарке (Москва), где находятся пациенты с коронавирусом, Денис Проценко заявил, что у него два отрицательных теста на COVID-19.
«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», —
Проценко
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Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны, сообщил медик.
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