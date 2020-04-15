Главврач «коронавирусной» больницы «Коммунарка» в Москве вылечился от COVID-19

Источник материала: Tut.by

Главный врач центра в Коммунарке (Москва), где находятся пациенты с коронавирусом, Денис Проценко заявил, что у него два отрицательных теста на COVID-19.



Фото: Reuters

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — написал он в Facebook.

Проценко сообщил , что у него обнаружили коронавирус 31 марта. За неделю до этого в больницу в поселке Коммунарка приезжал Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что с президентом все в порядке, его регулярно тестируют на коронавирус.