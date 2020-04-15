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Главврач «коронавирусной» больницы «Коммунарка» в Москве вылечился от COVID-19

15.04.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный врач центра в Коммунарке (Москва), где находятся пациенты с коронавирусом, Денис Проценко заявил, что у него два отрицательных теста на COVID-19.


Фото: Reuters

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — написал он в Facebook.

Проценко сообщил, что у него обнаружили коронавирус 31 марта. За неделю до этого в больницу в поселке Коммунарка приезжал Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что с президентом все в порядке, его регулярно тестируют на коронавирус.

 
 
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Два отрицательных анализа. Изоляция завершена - полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны, сообщил медик.
 
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