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16 апреля - онлайн-конференция с детскими лорами. Задавайте вопросы!
15.04.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Онлайн-конференция «Лор-заболевания у детей» пройдет 16 апреля с 14.30 до 16.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (
Поможет ли пневмококковая прививка избавиться от отита? Когда лучше удалять аденоиды? Как быстро вылечить гайморит у ребенка? Если начался сильный насморк, может ли это быть симптомом коронавирусной инфекции и как защитить ребенка с хроническими лор-заболеваниями в период пандемии?
На вопросы ответят врачи-отоларингологи 3-й городской детской клинической больницы Минска Армен Гонян, Виталий Еромкин, а также ассистент кафедры болезней уха, горла, носа БГМУ Константин Устинович.
Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту info@24health.by и оставлять на форуме под статьей.
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Онлайн-конференция «Лор-заболевания у детей» пройдет 16 апреля с 14.30 до 16.00 на порталах 24health.by и TUT.BY.
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