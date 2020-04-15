16 апреля - онлайн-конференция с детскими лорами. Задавайте вопросы!

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Лор-заболевания у детей» пройдет 16 апреля с 14.30 до 16.00 на информационных порталах «Здоровые люди» ( 24health.by ) и TUT.BY.



Фото: pixabay.com

Поможет ли пневмококковая прививка избавиться от отита? Когда лучше удалять аденоиды? Как быстро вылечить гайморит у ребенка? Если начался сильный насморк, может ли это быть симптомом коронавирусной инфекции и как защитить ребенка с хроническими лор-заболеваниями в период пандемии?

На вопросы ответят врачи-отоларингологи 3-й городской детской клинической больницы Минска Армен Гонян, Виталий Еромкин, а также ассистент кафедры болезней уха, горла, носа БГМУ Константин Устинович.

Предварительно вопросы можно присылать на электронную почту info@24health.by и оставлять на форуме под статьей.