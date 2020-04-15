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В Могилевской области зарегистрирован 151 случай COVID-19

15.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На утро 14 апреля в Могилевской области был зарегистрирован 151 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

 

В Могилевской области зарегистрирован 151 случай COVID-19

 

«Пациенты находятся на лечении. У каждого болезнь протекает по-своему. У 27 человек – пневмонии, остальные в большинстве переносят инфекцию легко или бессимптомно», — рассказал Старовойтов.

Три пациента, по его словам, уже выздоровели.

Из 151 случая коронавируса 105 – это контакты 1-го и 2-го уровней, которые были под наблюдением и общались с ранее выявленными больными. Основная часть инфекций – завозного характера. «Это граждане, которые были в далеком зарубежье – странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, а также приехавшие из соседних областей, где достаточно высокий уровень заболеваемости», — констатировал Александр Старовойтов.

 

mogilev-region.gov.by


 
Теги: Расписание автобусов
 
 
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  На утро 14 апреля в Могилевской области был зарегистрирован 151 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник главного управления по...
 
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