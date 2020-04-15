|
В Могилевской области зарегистрирован 151 случай COVID-19
15.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На утро 14 апреля в Могилевской области был зарегистрирован 151 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Об этом
«Пациенты находятся на лечении. У каждого болезнь протекает по-своему. У 27 человек – пневмонии, остальные в большинстве переносят инфекцию легко или бессимптомно», — рассказал Старовойтов.
Три пациента, по его словам, уже выздоровели.
Из 151 случая коронавируса 105 – это контакты 1-го и 2-го уровней, которые были под наблюдением и общались с ранее выявленными больными. Основная часть инфекций – завозного характера. «Это граждане, которые были в далеком зарубежье – странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, а также приехавшие из соседних областей, где достаточно высокий уровень заболеваемости», — констатировал Александр Старовойтов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На утро 14 апреля в Могилевской области был зарегистрирован 151 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник главного управления по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)