В Могилевской области зарегистрирован 151 случай COVID-19

Источник материала: Горецкий вестник

На утро 14 апреля в Могилевской области был зарегистрирован 151 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.





«Пациенты находятся на лечении. У каждого болезнь протекает по-своему. У 27 человек – пневмонии, остальные в большинстве переносят инфекцию легко или бессимптомно», — рассказал Старовойтов.

Три пациента, по его словам, уже выздоровели.

Из 151 случая коронавируса 105 – это контакты 1-го и 2-го уровней, которые были под наблюдением и общались с ранее выявленными больными. Основная часть инфекций – завозного характера. «Это граждане, которые были в далеком зарубежье – странах с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, а также приехавшие из соседних областей, где достаточно высокий уровень заболеваемости», — констатировал Александр Старовойтов.