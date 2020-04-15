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США приостановили взносы в ВОЗ
15.04.2020 08:18 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Соединенные Штаты Америки приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил президент США Дональд Трамп,
Власти США хотят добиться реформирования ВОЗ. Как использовать американские средства, которые поступали в организацию, Вашингтон намеревается обсудить с другими странами. От 60 до 90 дней займет период оценки, считает Дональд Трамп.
По мнению президента США, из-за неверных оценок и рекомендаций ВОЗ новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.
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Соединенные Штаты Америки приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил президент США Дональд...
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