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Витебский горисполком открыл благотворительный счет в помощь медикам. «Скинулись» и сами чиновники
15.04.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебский горисполком открыл благотворительный счет для помощи медработникам в борьбе с коронавирусом. Об этом
Деньги, поступившие на счет, распределят в соответствии с потребностями конкретных больниц города. Средства потратят на питание медиков, покупку средств индивидуальной защиты, лекарств, изделий медицинского назначения.
Питание медработников, в том числе за свои средства, организует предприятие «Витмил».
Власти приглашают всех неравнодушных оказать поддержку медработникам в их ежедневной нелегкой и ответственной работе.
— Выражаем глубокую благодарность всем организациям и людям, кто уже помогает медучреждениям города в борьбе с коронавирусом.
Сотрудники горисполкома и администраций районов Витебска решили перечислить на этот благотворительный счет свой однодневный заработок. Примерные суммы взносов не уточняются.
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Деньги, поступившие на счет, распределят в соответствии с потребностями конкретных больниц города.
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