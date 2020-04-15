Витебский горисполком открыл благотворительный счет в помощь медикам. «Скинулись» и сами чиновники

Источник материала: Tut.by

Витебский горисполком открыл благотворительный счет для помощи медработникам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает сайт городской администрации.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Деньги, поступившие на счет, распределят в соответствии с потребностями конкретных больниц города. Средства потратят на питание медиков, покупку средств индивидуальной защиты, лекарств, изделий медицинского назначения.

Питание медработников, в том числе за свои средства, организует предприятие «Витмил».

Реквизиты благотворительного расчетного счета: Р/c BY21BLBB36420390380994001003, УНП 390 380 994, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, БИК банка: BLBBBY2X. Получатель платежа: Витебская городская центральная поликлиника.

Власти приглашают всех неравнодушных оказать поддержку медработникам в их ежедневной нелегкой и ответственной работе.

— Выражаем глубокую благодарность всем организациям и людям, кто уже помогает медучреждениям города в борьбе с коронавирусом.

Сотрудники горисполкома и администраций районов Витебска решили перечислить на этот благотворительный счет свой однодневный заработок. Примерные суммы взносов не уточняются.