ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Витебский горисполком открыл благотворительный счет в помощь медикам. «Скинулись» и сами чиновники

15.04.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Витебский горисполком открыл благотворительный счет для помощи медработникам в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает сайт городской администрации.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Деньги, поступившие на счет, распределят в соответствии с потребностями конкретных больниц города. Средства потратят на питание медиков, покупку средств индивидуальной защиты, лекарств, изделий медицинского назначения.

Питание медработников, в том числе за свои средства, организует предприятие «Витмил».

Реквизиты благотворительного расчетного счета:

Р/c BY21BLBB36420390380994001003, УНП 390 380 994, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, БИК банка: BLBBBY2X. Получатель платежа: Витебская городская центральная поликлиника.

Власти приглашают всех неравнодушных оказать поддержку медработникам в их ежедневной нелегкой и ответственной работе.

— Выражаем глубокую благодарность всем организациям и людям, кто уже помогает медучреждениям города в борьбе с коронавирусом.

Сотрудники горисполкома и администраций районов Витебска решили перечислить на этот благотворительный счет свой однодневный заработок. Примерные суммы взносов не уточняются.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деньги, поступившие на счет, распределят в соответствии с потребностями конкретных больниц города.
 
Новости дня
Новости
 
Контакты первого уровня при невозможности самоизолироваться дома могут остаться в медучреждении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика