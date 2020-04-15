ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первый испытатель вакцины от коронавируса поделилась своими ощущениями

15.04.2020 09:28 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Первый испытатель вакцины от коронавируса поделилась своими ощущениями
44-летняя американка Дженнифер Халлер, которая первая в мире получила экспериментальную вакцину от коронавируса, поделилась своими ощущениями. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на издание The Telegraph.

«В первый день у меня слегка повысилась температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом всё. После этого всё было в порядке», - поделилась женщина. Она сравнила ощущения от инъекции с обычной прививкой от гриппа.

Доброволец согласилась на участие в эксперименте, поскольку увидела возможность внести свой вклад в победу над COVID-19. Женщина уверена, что эффективная вакцина от коронавируса в любом случае будет создана. 

«Я смогу гордиться тем, что стала частью этого процесса», - отметила Халлер. В ближайшее американке планируют ввести вторую дозу вакцины. Под наблюдением врачей она будет находиться до весны 2021 года.

Напомним, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле объявил о начале клинических испытаний на людях вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2 в середине марта. За 45 добровольцами, которые согласились принять участие в тестировании, будут наблюдать в течение года. Каждый из них получит по две инъекции вакцины с интервалом в 28 дней.

Вакцина под названием мРНК-1273 разработал институт в Сиэтле вместе с биотехнологической компанией Moderna, которая базируется в Кембридже. Вакцина уже успешно прошла испытания на животных. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
44-летняя американка Дженнифер Халлер, которая первая в мире получила экспериментальную вакцину от коронавируса, поделилась своими ощущениями. Об...
 
Новости дня
Новости
 
Контакты первого уровня при невозможности самоизолироваться дома могут остаться в медучреждении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика