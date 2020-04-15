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Первый испытатель вакцины от коронавируса поделилась своими ощущениями
15.04.2020 09:28 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
44-летняя американка Дженнифер Халлер, которая первая в мире получила экспериментальную вакцину от коронавируса, поделилась своими ощущениями. Об этом
«В первый день у меня слегка повысилась температура. На второй день у меня сильно болела рука. Но на этом всё. После этого всё было в порядке», - поделилась женщина. Она сравнила ощущения от инъекции с обычной прививкой от гриппа.
Доброволец согласилась на участие в эксперименте, поскольку увидела возможность внести свой вклад в победу над COVID-19. Женщина уверена, что эффективная вакцина от коронавируса в любом случае будет создана.
«Я смогу гордиться тем, что стала частью этого процесса», - отметила Халлер. В ближайшее американке планируют ввести вторую дозу вакцины. Под наблюдением врачей она будет находиться до весны 2021 года.
Напомним, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле объявил о начале клинических испытаний на людях вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2 в середине марта. За 45 добровольцами, которые согласились принять участие в тестировании, будут наблюдать в течение года. Каждый из них получит по две инъекции вакцины с интервалом в 28 дней.
Вакцина под названием мРНК-1273 разработал институт в Сиэтле вместе с биотехнологической компанией Moderna, которая базируется в Кембридже. Вакцина уже успешно прошла испытания на животных.
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44-летняя американка Дженнифер Халлер, которая первая в мире получила экспериментальную вакцину от коронавируса, поделилась своими ощущениями. Об...
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