ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Детей заставят идти в школу в разгар эпидемии COVID-19?

15.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вместо того, чтобы ввести онлайн-обучение или перенести занятия на июнь, чиновники просто "урезали" школьную программу для последней четверти.



Каникулы для школьников были в общей сложности продлены на две недели из-за ситуации с коронавирусом, но, похоже, ни продлевать каникулы, ни вводить карантин в школах власти не планируют. 

И это несмотря на то, что как по данным нашего Минздрава, так и по данным ВОЗ, пик заболеваемости COVID-19 в Беларуси придется примерно на конец апреля - начало мая, а наличие учеников в школах может значительно ухудшить ситуацию с распространением вируса - как известно, дети болеют как правило, в легкой форме, но могут заразить взрослых, для которых вирус может стать смертельным

Однако вернемся к чиновникам от образования. Они решили, что последняя четверть будет шесть недель. Завершить учебный год власти решили по плану - 30 мая, поэтому программу придется "ужать".

Национальный институт образования (НИО) опубликовал рекомендации для педагогов на последнюю четверть. В документах указывается, в каких предметах какое количество часов сокращается и за счет каких тем.


В целом "сокращение" произойдет по всем предметам во всех классах. Где-то – за счет исключения внешкольной активности (например, экскурсий в курсе биологии), где-то – за счет уменьшения времени на повторение материала, а в иных случаях – с помощью меньшего времени на изучение тем.

Например, восьмиклассникам не придется писать контрольную работу по теме "Системы и совокупности квадратных неравенств". 

Творчество Владимира Короткевича десятиклассники будут изучать за семь часов вместо запланированных восьми. 

Тему "Магнитное поле. Электромагнитная индукция" десятиклассники будут изучать 11 часов вместо 14.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместо того, чтобы ввести онлайн-обучение или перенести занятия на июнь, чиновники просто "урезали" школьную программу для последней четверти.
 
Новости дня
Новости
 
Посол РФ: Ни Россия, ни Беларусь не имеют права с линейкой, калькулятором считать, сколько помощи довезено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика