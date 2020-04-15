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Детей заставят идти в школу в разгар эпидемии COVID-19?
15.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Вместо того, чтобы ввести онлайн-обучение или перенести занятия на июнь, чиновники просто "урезали" школьную программу для последней четверти.
Каникулы для школьников были в общей сложности продлены на две недели из-за ситуации с коронавирусом, но, похоже, ни продлевать каникулы, ни вводить карантин в школах власти не планируют.
И это несмотря на то, что как по данным нашего Минздрава, так и по данным ВОЗ, пик заболеваемости COVID-19 в Беларуси придется примерно на конец апреля - начало мая, а наличие учеников в школах может значительно ухудшить ситуацию с распространением вируса - как известно, дети болеют как правило, в легкой форме, но могут заразить взрослых, для которых вирус может стать смертельным
Однако вернемся к чиновникам от образования. Они решили, что последняя четверть будет шесть недель. Завершить учебный год власти решили по плану - 30 мая, поэтому программу придется "ужать".
Национальный институт образования (НИО)
В целом "сокращение" произойдет по всем предметам во всех классах. Где-то – за счет исключения внешкольной активности (например, экскурсий в курсе биологии), где-то – за счет уменьшения времени на повторение материала, а в иных случаях – с помощью меньшего времени на изучение тем.
Например, восьмиклассникам не придется писать контрольную работу по теме "Системы и совокупности квадратных неравенств".
Творчество Владимира Короткевича десятиклассники будут изучать за семь часов вместо запланированных восьми.
Тему "Магнитное поле. Электромагнитная индукция" десятиклассники будут изучать 11 часов вместо 14.
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Вместо того, чтобы ввести онлайн-обучение или перенести занятия на июнь, чиновники просто "урезали" школьную программу для последней четверти.
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