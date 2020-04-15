Детей заставят идти в школу в разгар эпидемии COVID-19?









Каникулы для школьников были в общей сложности продлены на две недели из-за ситуации с коронавирусом, но, похоже, ни продлевать каникулы, ни вводить карантин в школах власти не планируют.





И это несмотря на то, что как по данным нашего Минздрава, так и по данным ВОЗ, пик заболеваемости COVID-19 в Беларуси придется примерно на конец апреля - начало мая, а наличие учеников в школах может значительно ухудшить ситуацию с распространением вируса - как известно, дети болеют как правило, в легкой форме, но могут заразить взрослых, для которых вирус может стать смертельным





Однако вернемся к чиновникам от образования. Они решили, что последняя четверть будет шесть недель. Завершить учебный год власти решили по плану - 30 мая, поэтому программу придется "ужать".





опубликовал рекомендации для педагогов на последнюю четверть. В документах указывается, в каких предметах какое количество часов сокращается и за счет каких тем. Национальный институт образования (НИО)рекомендации для педагогов на последнюю четверть. В документах указывается, в каких предметах какое количество часов сокращается и за счет каких тем.









В целом "сокращение" произойдет по всем предметам во всех классах. Где-то – за счет исключения внешкольной активности (например, экскурсий в курсе биологии), где-то – за счет уменьшения времени на повторение материала, а в иных случаях – с помощью меньшего времени на изучение тем.





Например, восьмиклассникам не придется писать контрольную работу по теме "Системы и совокупности квадратных неравенств".





Творчество Владимира Короткевича десятиклассники будут изучать за семь часов вместо запланированных восьми.





Тему "Магнитное поле. Электромагнитная индукция" десятиклассники будут изучать 11 часов вместо 14.