Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пилот "Формулы-1" устроил онлайн-чемпионат с призом $100 000 на помощь ВОЗ Онлайн-чемпионат для помощи в борьбе с коронавирусом организовал пилот "Формулы-1" из команды Ferrari Шарль Леклер. Чемпионат проходит в компьютерной игре F1 2019 в три...

Онлайн-чемпионат для помощи в борьбе с коронавирусом организовал пилот "Формулы-1" из команды Ferrari Шарль Леклер. Чемпионат проходит в компьютерной игре F1 2019 в три этапа. В каждом этапе по два заезда. Трассу, на которой проходят заезды, выбирают за 15 минут до старта. Вырученные с виртуальных заездов деньги планируется передать фонду Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом. Организаторы рассчитывают собрать сумму в 100 тысяч долларов.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите