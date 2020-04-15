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Пилот "Формулы-1" устроил онлайн-чемпионат с призом $100 000 на помощь ВОЗ
15.04.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTОнлайн-чемпионат для помощи в борьбе с коронавирусом организовал пилот "Формулы-1" из команды Ferrari Шарль Леклер. Чемпионат проходит в компьютерной игре F1 2019 в три этапа. В каждом этапе по два заезда. Трассу, на которой проходят заезды, выбирают за 15 минут до старта. Вырученные с виртуальных заездов деньги планируется передать фонду Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусом. Организаторы рассчитывают собрать сумму в 100 тысяч долларов.
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Онлайн-чемпионат для помощи в борьбе с коронавирусом организовал пилот "Формулы-1" из команды Ferrari Шарль Леклер. Чемпионат проходит в компьютерной игре F1 2019 в три...
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