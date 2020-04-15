«Нет настроения, хочется на свободу». Как устроена жизнь студентов в общежитиях, закрытых на карантин

Источник материала: Tut.by

«У меня как-то нет настроения, хочется скорее на свободу», — говорит студентка, которая не может выйти на улицу из-за карантина. В Минске уже несколько общежитий разных вузов ввели ограничения из-за пандемии. Где-то жителям вообще запрещено выходить, где-то — можно, но всего на 20 минут и в масках. TUT.BY спросил у студентов, как устроен их быт в новой реальности и чем они заняты в изоляции.

Общежитие БГМУ

Самый строгий режим изоляции — у студентов-медиков. 10-е общежитие БГМУ в Студенческой деревне закрыто на карантин, по крайней мере у одного из проживающих там обнаружили коронавирус.



Общежитие БГМУ № 10, проспект Дзержинского, 93. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Выходить на улицу здесь запрещено всем. Основной массе студентов можно спускаться на первый этаж к вахтеру — забирать продукты, свободно передвигаться по общежитию. Но есть и особые «карантинные» блоки — их покидать нельзя. Сюда все, что нужно, приносят сотрудники общежития — оставляют у дверей. В «карантинных» блоках живут студенты, у которых есть симптомы ОРВИ, а также контакты первого и второго уровней, объясняют TUT.BY собеседники.

Мария учится в БГМУ и работает на скорой помощи. Живет в общежитии — до того как оно ушло на карантин, у девушки были выезды, связанные с коронавирусом.

В своем инстаграме девушка подсчитывает дни, проведенные в закрытом пространстве. Сегодня — 12-й.

— В общежитии вместе с нами остался персонал — восемь человек. Завкафедрой поликлинической терапии из нашего университета «закрылась» вместе с нами — очень нам помогает как медик.



Балкон — единственная возможность подольше подышать воздухом.

Фото: предоставлено студенткой Марией

Часть времени у студентов занимают лекции — они проходят в формате видеоконференций.

— Мы полноценно отвечаем на вопросы преподавателей. Иногда сеть перегружена из-за того, что многие на «дистанционке», но в целом все работает нормально. А в свободное время я часто убираюсь в блоке — я перфекционист, обожаю чистоту. В лифтовой стоят ведра с растворенными дезинфицирующими средствами — я их беру и мою полы.

Вариантов для отдыха немного. Студенты активно постят в инстаграме и группах в телеграме рассветы, которые пока могут видеть только из окон и балконов.

— А иногда мы с соседками устраиваем дикие танцы, чтобы размяться, — смеется Мария.

Студенты собирают пазлы, заказывают доставку картин по номерам — и так коротают вечера. — Мне психологически очень тяжело быть на карантине — я такой человек, что не могу сидеть на одном месте, — добавляет Мария.

Девушка добавляет, что многие знакомые в соцсетях предложили свою помощь, только узнав, что общежитие БГМУ закрыли на карантин.

— Знаю, что в одном из магазинов оформляют скидку на продукты 20 или 30%, если доставка на наш адрес.



Фото: инстаграм mar.i.1.3

Сразу несколько студентов похвалили профком, а также родителей израильтян, которые учатся в БГМУ. Говорят, что они сначала передали в комнаты яблоки, апельсины, туалетную бумагу, мыло, а потом — рис, гречку, макароны, тушенку.

— Было приятно, что университет о нас заботится, — говорит Мария.



Та самая помощь от профкома. Фото: предоставлено одной из студенток

Еще одна студентка, Дарья (имя изменено), радуется, что в их общежитии блочная система. В блоках две комнаты на пять человек, свои кухня и туалет с душем. Оказалось, это все очень упрощает жизнь во время карантина.

Девушка рассказывает подробнее, как сейчас питаются студенты. Есть возможность заказать бизнес-ланчи в столовой, стоят от трех до шести рублей. О том, что обеды привезли, каждый день объявляют по громкой связи.

— Я предпочитаю пользоваться доставкой продуктов и готовить сама. Единственная проблема — на сайте доставки огромный спрос, приходится его постоянно мониторить, чтобы успеть все оформить, но «сегодня на завтра» это сделать можно.

Студентка добавляет, что быть взаперти неприятно, но «настроение не упадническое».



Студенты БГМУ на карантине. Фото: предоставлено пользователями TUT.BY

— У многих студентов родственники очень обеспокоены, поначалу даже приезжали к зданию — но их все равно не пустили. Ничего не поделаешь, будем ждать — если попробуешь сбежать, это воспримут как саботаж.

В этом общежитии есть так называемые карантинные блоки, — они совсем изолированы, выходить оттуда нельзя. Там находятся студенты с симптомами простуды.

Четверокурсница Надя (имя изменено) — одна из тех, кто жил на более жестком карантине, без возможности выйти из блока.

— Для нас все началось 30 марта, позвонила староста и сообщила, что одна из одногруппниц — контакт первого уровня, а значит, вся наша группа — контакты второго уровня. Чтобы не «закрывать» остальных, меня и других одногруппников временно попросили переехать в «карантинный» блок. Нам сказали, что такая изоляция продлится до результатов второго мазка. 4 апреля выявили положительный результат у какой-то девочки, ее забрали и закрыли на карантин уже все общежитие.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда Надя была на жестком карантине, еду ей под двери общежития привозил парень.

— Передавал через вахту, а потом уже сотрудники приносили передачу под дверь блока. Сейчас организована поставка горячего питания — оно съедобное и по хорошей цене. Еще я пользуюсь доставкой. Все в порядке, но пока только один ресторан суши отказался привезти заказ, объяснили так: «Ваше общежитие на карантине».

Надя грустит и говорит, что третью неделю быть закрытой в общежитии «уже тяжело».

— Мы в этом году без бабушкиных куличей и пирогов. Смотришь в окно, а там люди ходят. Тоже хочется хотя бы просто выйти постоять. Даже под дождь. У меня как-то нет настроения, хочется скорее на свободу.

По слухам, карантин в этом общежитии БГМУ может закончиться 19 или 20 апреля.

Общежитие БГУИР

Это аудио студенты 4-го общежития БГУИР (адрес — Дзержинского, 95) записали 10 апреля, когда по громкой связи объявили о введении режима самоизоляции. Карантина тут официально нет, но и добровольным заточением происходящее назвать нельзя. Ненадолго можно выходить на улицу.

— После того как закрыли соседнее общежитие (та самая «десятка» БГМУ. — Прим. TUT.BY), я понял, что наше тоже могут скоро закрыть. Сходил в магазин и закупился продуктами на 100 рублей. До сих пор хватает. В общежитии предлагают бизнес-ланчи за 2,5 рубля, но как-то не очень хочется, — рассказывает Александр.



Студент БГУИР сфотографировал продукты, которые купил перед самоизоляцией. «И это еще не все», — говорит Александр. Фото: предоставлено студентом

Молодой человек проводит дни за компьютером: раньше ходил на курсы по программированию, а сейчас занимается удаленно.

Еще один студент, тоже Александр, объясняет, что здесь во время самоизоляции можно выходить в магазин на 20 минут.

— В масках и перчатках можно выйти. Если перчаток нет, их можно взять вахте. Там же стоит антисептик для обработки рук. Оставляем пропуск в коробочке, записываем в журнал фамилию, номер комнаты и время выхода. Потом записываешь время возвращения. Отсутствовать 20−30 минут — нормально, если дольше, то вахтер станет выяснять, в чем дело, а может, будет разбирательство и посерьезнее.



На вахте общежития БГУИР. Фото: предоставлено студентом Александром

Занятия в БГУИР тоже проходят удаленно.

— У нас есть система дистанционного обучения, туда загружаются лабораторные, практические работы. Мы берем методичку, выполняем задание, загружаем — преподаватель проверяет и ставит оценку. Все это можно делать в удобное для тебя время.

Общежитие БНТУ



Общежитие № 6 БНТУ, улица Якуба Коласа, 26. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Общежитие № 6 БНТУ закрыли на карантин 9 апреля. Это то самое место, откуда некоторые студенты бежали через окно.

Четверокурсница Маргарита, которая здесь живет, объясняет: просто в тот день у студентов началась паника, потому что «не было никакой информации, что происходит».

— Мы знали, что у девочки из общежития коронавирус, но ее не забирала скорая. Нам в это время объявили, что нельзя выходить, многие находились в одной комнате и были напуганы. Утром 10 апреля уже объявили, что общежитие на карантине. Когда он закончится, никто не сказал.



Фото: предоставлено Маргаритой

У студентов, которые живут недалеко от госпитализированной девушки, взяли мазки на коронавирус.

— У меня тоже, потому что я живу довольно близко. Я знаю номер моего теста, сказали, что, если результат будет положительный, сообщат.

Маргарита говорит, что под запись из общежития выпускают на 20 минут в магазин. Главное условие — быть в маске.

— Студентам выдавал маски профком — по одной многоразовой. Ко мне в комнату почему-то не зашли, но это не страшно — я сама сходила за маской, купила. Я ношу ее постоянно, ведь я контакт первого уровня — не хотелось бы кого-то случайно заразить.

Помимо магазина, еду можно купить в буфете на первом этаже общежития.

— Раньше буфет работал только по будням до 19. Теперь каждый день с 9 до 21. Туда стали привозить супы, каши, можно купить также воду, чипсы и сладости.



Буфет в общежитии БНТУ. Фото: предоставлено Маргаритой

— У нас общежитие коридорного типа: два туалета на этаж, две кухни, два умывальника, общий душ в подвале. Это неудобно во время карантина, как ни крути, приходится выходить. Надеваешь маску, выходишь из комнаты, потрогал все ручки — вернулся и сразу продезинфицировал руки антисептиком.

Девушка добавляет, что в первые дни было страшно потерять работу.

— Но всем работающим студентам пообещали, что выдадут справки из поликлиники — и вроде как работодатели оплатят больничные. Те, кто работал неофициально, сейчас просто сидят без дела и без денег.

Студентов выпускают прогуляться на заднем дворе, его специально открыли на время карантина.

Фото: @thskssbl

— Кто-то дышит свежим воздухом, кто-то курит. Двор открыт с 8 утра и до 12 ночи, — рассказывает Маргарита.

Соскучившись без путешествий, некоторые смотрят видеопрогулки на ютьюбе, а потом постят это в инстаграм: «Шел 5-й день карантина. Я решила проехаться из Харькова в Киев».

Учебу организовали онлайн, но студенты говорят, что не все преподаватели пока умеют пользоваться «современными штуками».

— Если быть честным, настоящая самоизоляция в нашем общежитии невозможна. Все равно все ходят друг к другу в комнаты, чай пьют. Я стараюсь чем-то занять время, которое появилось. Рисую, нашла онлайн-курсы бесплатные по фотошопу — прохожу. В общежитии есть зал, в котором стоит фортепиано. Мечтаю попросить ключ и там поиграть — я умею.