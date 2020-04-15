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«Нет настроения, хочется на свободу». Как устроена жизнь студентов в общежитиях, закрытых на карантин
15.04.2020 13:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«У меня как-то нет настроения, хочется скорее на свободу», — говорит студентка, которая не может выйти на улицу из-за карантина. В Минске уже несколько общежитий разных вузов ввели ограничения из-за пандемии. Где-то жителям вообще запрещено выходить, где-то — можно, но всего на 20 минут и в масках. TUT.BY спросил у студентов, как устроен их быт в новой реальности и чем они заняты в изоляции.
Общежитие БГМУ
Самый строгий режим изоляции — у студентов-медиков. 10-е общежитие БГМУ в Студенческой деревне
Выходить на улицу здесь запрещено всем. Основной массе студентов можно спускаться на первый этаж к вахтеру — забирать продукты, свободно передвигаться по общежитию. Но есть и особые «карантинные» блоки — их покидать нельзя. Сюда все, что нужно, приносят сотрудники общежития — оставляют у дверей. В «карантинных» блоках живут студенты, у которых есть симптомы ОРВИ, а также контакты первого и второго уровней, объясняют TUT.BY собеседники.
Мария учится в БГМУ и работает на скорой помощи. Живет в общежитии — до того как оно ушло на карантин, у девушки были выезды, связанные с коронавирусом.
В своем инстаграме девушка подсчитывает дни, проведенные в закрытом пространстве. Сегодня — 12-й.
— В общежитии вместе с нами остался персонал — восемь человек. Завкафедрой поликлинической терапии из нашего университета «закрылась» вместе с нами — очень нам помогает как медик.
Часть времени у студентов занимают лекции — они проходят в формате видеоконференций.
— Мы полноценно отвечаем на вопросы преподавателей. Иногда сеть перегружена из-за того, что многие на «дистанционке», но в целом все работает нормально. А в свободное время я часто убираюсь в блоке — я перфекционист, обожаю чистоту. В лифтовой стоят ведра с растворенными дезинфицирующими средствами — я их беру и мою полы.
Вариантов для отдыха немного. Студенты активно постят в инстаграме и группах в телеграме рассветы, которые пока могут видеть только из окон и балконов.
— А иногда мы с соседками устраиваем дикие танцы, чтобы размяться, — смеется Мария.
Студенты собирают пазлы, заказывают доставку картин по номерам — и так коротают вечера. — Мне психологически очень тяжело быть на карантине — я такой человек, что не могу сидеть на одном месте, — добавляет Мария.
Девушка добавляет, что многие знакомые в соцсетях предложили свою помощь, только узнав, что общежитие БГМУ закрыли на карантин.
— Знаю, что в одном из магазинов оформляют скидку на продукты 20 или 30%, если доставка на наш адрес.
Сразу несколько студентов похвалили профком, а также родителей израильтян, которые учатся в БГМУ. Говорят, что они сначала передали в комнаты яблоки, апельсины, туалетную бумагу, мыло, а потом — рис, гречку, макароны, тушенку.
— Было приятно, что университет о нас заботится, — говорит Мария.
Еще одна студентка, Дарья (имя изменено), радуется, что в их общежитии блочная система. В блоках две комнаты на пять человек, свои кухня и туалет с душем. Оказалось, это все очень упрощает жизнь во время карантина.
Девушка рассказывает подробнее, как сейчас питаются студенты. Есть возможность заказать бизнес-ланчи в столовой, стоят от трех до шести рублей. О том, что обеды привезли, каждый день объявляют по громкой связи.
— Я предпочитаю пользоваться доставкой продуктов и готовить сама. Единственная проблема — на сайте доставки огромный спрос, приходится его постоянно мониторить, чтобы успеть все оформить, но «сегодня на завтра» это сделать можно.
Студентка добавляет, что быть взаперти неприятно, но «настроение не упадническое».
— У многих студентов родственники очень обеспокоены, поначалу даже приезжали к зданию — но их все равно не пустили. Ничего не поделаешь, будем ждать — если попробуешь сбежать, это воспримут как саботаж.
В этом общежитии есть так называемые карантинные блоки, — они совсем изолированы, выходить оттуда нельзя. Там находятся студенты с симптомами простуды.
Четверокурсница Надя (имя изменено) — одна из тех, кто жил на более жестком карантине, без возможности выйти из блока.
— Для нас все началось 30 марта, позвонила староста и сообщила, что одна из одногруппниц — контакт первого уровня, а значит, вся наша группа — контакты второго уровня. Чтобы не «закрывать» остальных, меня и других одногруппников временно попросили переехать в «карантинный» блок. Нам сказали, что такая изоляция продлится до результатов второго мазка. 4 апреля выявили положительный результат у какой-то девочки, ее забрали и закрыли на карантин уже все общежитие.
Когда Надя была на жестком карантине, еду ей под двери общежития привозил парень.
— Передавал через вахту, а потом уже сотрудники приносили передачу под дверь блока. Сейчас организована поставка горячего питания — оно съедобное и по хорошей цене. Еще я пользуюсь доставкой. Все в порядке, но пока только один ресторан суши отказался привезти заказ, объяснили так: «Ваше общежитие на карантине».
Надя грустит и говорит, что третью неделю быть закрытой в общежитии «уже тяжело».
— Мы в этом году без бабушкиных куличей и пирогов. Смотришь в окно, а там люди ходят. Тоже хочется хотя бы просто выйти постоять. Даже под дождь. У меня как-то нет настроения, хочется скорее на свободу.
По слухам, карантин в этом общежитии БГМУ может закончиться 19 или 20 апреля.
Общежитие БГУИР
Это аудио студенты 4-го общежития БГУИР (адрес — Дзержинского, 95) записали 10 апреля, когда по громкой связи объявили о введении режима самоизоляции. Карантина тут официально нет, но и добровольным заточением происходящее назвать нельзя. Ненадолго можно выходить на улицу.
— После того как закрыли соседнее общежитие (та самая «десятка» БГМУ. — Прим. TUT.BY), я понял, что наше тоже могут скоро закрыть. Сходил в магазин и закупился продуктами на 100 рублей. До сих пор хватает. В общежитии предлагают бизнес-ланчи за 2,5 рубля, но как-то не очень хочется, — рассказывает Александр.
Молодой человек проводит дни за компьютером: раньше ходил на курсы по программированию, а сейчас занимается удаленно.
Еще один студент, тоже Александр, объясняет, что здесь во время самоизоляции можно выходить в магазин на 20 минут.
— В масках и перчатках можно выйти. Если перчаток нет, их можно взять вахте. Там же стоит антисептик для обработки рук. Оставляем пропуск в коробочке, записываем в журнал фамилию, номер комнаты и время выхода. Потом записываешь время возвращения. Отсутствовать 20−30 минут — нормально, если дольше, то вахтер станет выяснять, в чем дело, а может, будет разбирательство и посерьезнее.
Занятия в БГУИР тоже проходят удаленно.
— У нас есть система дистанционного обучения, туда загружаются лабораторные, практические работы. Мы берем методичку, выполняем задание, загружаем — преподаватель проверяет и ставит оценку. Все это можно делать в удобное для тебя время.
Общежитие БНТУ
Общежитие № 6 БНТУ закрыли на карантин 9 апреля. Это то самое место, откуда некоторые студенты
Четверокурсница Маргарита, которая здесь живет, объясняет: просто в тот день у студентов началась паника, потому что «не было никакой информации, что происходит».
— Мы знали, что у девочки из общежития коронавирус, но ее не забирала скорая. Нам в это время объявили, что нельзя выходить, многие находились в одной комнате и были напуганы. Утром 10 апреля уже объявили, что общежитие на карантине. Когда он закончится, никто не сказал.
У студентов, которые живут недалеко от госпитализированной девушки, взяли мазки на коронавирус.
— У меня тоже, потому что я живу довольно близко. Я знаю номер моего теста, сказали, что, если результат будет положительный, сообщат.
Маргарита говорит, что под запись из общежития выпускают на 20 минут в магазин. Главное условие — быть в маске.
— Студентам выдавал маски профком — по одной многоразовой. Ко мне в комнату почему-то не зашли, но это не страшно — я сама сходила за маской, купила. Я ношу ее постоянно, ведь я контакт первого уровня — не хотелось бы кого-то случайно заразить.
Помимо магазина, еду можно купить в буфете на первом этаже общежития.
— Раньше буфет работал только по будням до 19. Теперь каждый день с 9 до 21. Туда стали привозить супы, каши, можно купить также воду, чипсы и сладости.
— У нас общежитие коридорного типа: два туалета на этаж, две кухни, два умывальника, общий душ в подвале. Это неудобно во время карантина, как ни крути, приходится выходить. Надеваешь маску, выходишь из комнаты, потрогал все ручки — вернулся и сразу продезинфицировал руки антисептиком.
Девушка добавляет, что в первые дни было страшно потерять работу.
— Но всем работающим студентам пообещали, что выдадут справки из поликлиники — и вроде как работодатели оплатят больничные. Те, кто работал неофициально, сейчас просто сидят без дела и без денег.
Студентов выпускают прогуляться на заднем дворе, его специально открыли на время карантина.
— Кто-то дышит свежим воздухом, кто-то курит. Двор открыт с 8 утра и до 12 ночи, — рассказывает Маргарита.
Соскучившись без путешествий, некоторые смотрят видеопрогулки на ютьюбе, а потом постят это в инстаграм: «Шел 5-й день карантина. Я решила проехаться из Харькова в Киев».
Учебу организовали онлайн, но студенты говорят, что не все преподаватели пока умеют пользоваться «современными штуками».
— Если быть честным, настоящая самоизоляция в нашем общежитии невозможна. Все равно все ходят друг к другу в комнаты, чай пьют. Я стараюсь чем-то занять время, которое появилось. Рисую, нашла онлайн-курсы бесплатные по фотошопу — прохожу. В общежитии есть зал, в котором стоит фортепиано. Мечтаю попросить ключ и там поиграть — я умею.
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«Нет настроения, хочется на свободу». Как устроена жизнь студентов в общежитиях, закрытых на карантин
В Минске уже несколько общежитий разных вузов ввели ограничения из-за пандемии. TUT.BY спросил у студентов, как устроен их быт в новой реальности и чем они заняты в...
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