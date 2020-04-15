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В Беларуси уже 3728 случаев коронавируса. Плюс 447 за сутки
15.04.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с начала вспышки зафиксировано 3728 случаев коронавируса, умерло 36 человек, сообщает Минздрав в
По данным на 15 апреля, в Беларуси зарегистрировано 3728 случаев коронавирусной инфекции. 68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерло 36 пациентов.
За последние сутки было зарегистрировано 447 новых случаев. Рекордным был прирост 9 апреля — 495 случаев.
Напомним, больше недели количество заболевших растет на несколько сотен в сутки. Минздрав это связывает с тем, что стали проводить больше тестов. В Беларуси на 15 апреля проведено 76 198 тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействованы 24 лаборатории. Они открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах.
По прогнозу замминистра здравоохранения Елены Богдан, что ситуация по регистрации от 300 до 400 случаев COVID-19 в сутки в Беларуси продлится
Специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны. Именно поэтому ВОЗ
По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.
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Об этом сообщает Минздрав в телеграм-канале.
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