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Домрачева выставила на аукцион комбинезон, Скардино - бип. Вот на что собирают спортсменки

15.04.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните, как трудно было биатлонистке Дарье Домрачевой в первых гонках после родов? Тем не менее в феврале 2017-го, спустя четыре месяца после рождения дочери, Даша выиграла серебряную медаль на чемпионате мира, а комбинезон, в котором она это сделала, сейчас доступен для приобретения на благотворительном аукционе в пользу детей с аутизмом. Его организовала трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя.


Дарья Домрачева. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Каждый из нас живет своим делом, своей мечтой, заботами о близких и далеко не всегда задумывается о том, как живут семьи деток с аутизмом в обычной жизни — тем более сейчас, в ситуации с карантином, — отмечает Александра Герасименя, руководитель проекта «СпортИнклюзия». — Но чуткие соседи всегда поймут и поддержат таких деток. Мы не можем оставить без внимания наших детей ни при каких условиях.

— Мне очень отзываются акции, где мы, белорусские спортсмены, объединяемся и имеем возможность поддержать детей, — говорит Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону. — В данном случае это поддержка детей с аутизмом, и костюм, который я выставляю на аукцион в их пользу, очень дорог мне. Именно в нем я завоевала серебряную медаль чемпионата мира 2017 года, будучи кормящей мамой. Этот комбинезон напоминает мне о возможности невозможного, если по-настоящему верить и стремиться к цели, о важности внутренней мотивации.

Пусть мой лот принесет добро и поможет в следующем году открыться большему количеству инклюзивных групп в плавании и других видах спорта. А новому владельцу пусть костюм станет стимулом к достижению своего важного и большого свершения!


Дарья Домрачева на ЧМ-2017 по биатлону в том самом комбинезоне. Фото: www.biathlonworld.com

Купить комбинезон Дарьи Домрачевой

Скардино, Кушнир, Мещеряков и Волчек тоже передали вещи на аукцион

Домрачева — не единственная, кто откликнулся на идею Герасимени с благотворительным аукционом, и, как отмечают организаторы, покупателям добрых лотов спортсмены лично передадут вещи в торжественной обстановке. О сроках такой встречи сообщат дополнительно с поправкой на ситуацию с пандемией коронавируса в Беларуси.

— Поскольку я являюсь попечителем проекта «СпортИнклюзия», могу сказать, что хотелось бы еще большего понимания и отзывчивости белорусов по теме аутизма, — признается олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино. — Спорт — часть жизни любого ребенка. Для кого-то это урок физкультуры, для кого-то — оздоровление, а кому-то выпадает защищать честь страны и быть ее гордостью. Верю, что дети с аутизмом — наша абсолютная гордость. Желаю им удачи и открытых дверей во все бассейны и тренировочные площадки Беларусь. А родителям таких детей мы вместе, конечно, поможем!

Я передала Саше Герасимене и МБОО «Дети. Аутизм. Родители» на благотворительный аукцион два соревновательных бипа. Номер «36» — в нем выступила на предолимпийской неделе в Пхенчхане в 2017 году. Этап Кубка мира в том же месте, где состоится Олимпиада на следующий год, называется предолимпийской неделей. В этот период биатлонисты знакомятся с трассой, стрельбищем и хотят показать лучшие результаты, чтобы на Олимпиаде чувствовать уверенность в своих силах. Ну и как мы помним, это место исполнило мою мечту: через год я стала олимпийской чемпионкой.


Надежда Скардино. Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Купить бип Надежды Скардино на Кубке мира в Пхенчхане в 2017 году

— Второй бип — из Эстерсунда, — пояснила Надежда. — Это место было одним из моих любимых во время спортивной карьеры. Знаю, Эстерсунд не любят из-за ветровой особенности, но у меня с ним связаны только приятные воспоминания: например, победа в индивидуальной гонке в 2017 году. Вот почему эти два бипа символизируют для меня места, где мечты сбываются.


Надежда Скардино. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Купить бип Надежды Скардино на Кубке мира в Эстерсунде в 2017 году

— Поддерживаю благотворительный аукцион своими добрыми лотами, потому что верю в Беларусь, принимающую детей в спорт и иные формы образования, — говорит олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир. Он передал для аукциона запакованные японские лыжи, два бипа и чешки с автографами.


Антон Кушнир. Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Купить лыжи Антона Кушнира


Антон Кушнир. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Купить бип Антона Кушнира на Кубке мира в Лейк-Плэсиде

— Семья, где есть особенный ребенок сегодня требует от нас особого внимания, и занятия детям с аутизмом должны стать бесплатными, — считает Егор Мещеряков, зампред Белорусской федерации баскетбола. С нового учебного года в баскетбольной школе Мещерякова проведут набор детей в инклюзивные группы. — Надеюсь, мои лоты принесут удачу и успех, как его обладателям, так и детям с аутизмом.

Лоты — это, прежде всего, баскетбольный мяч Spalding. Он был куплен для проведения мной в 2007 году баскетбольного лагеря «Минские Драконы» для более чем ста молодых баскетболистов страны. Приглашенными гостями лагеря были Руслан Салей, Виталий Щербо и Сергей Рутенко. Все трое участвовали в конкурсе бросков именно с этим мячом.


Фото из личного архива Егора Мещерякова

Купить мяч Егора Мещерякова

— Еще один лот — кроссовки Nike Air Force-25, — рассказывает Егор. — В них я провел последний сезон в карьере. Бело-красная цветовая гамма отсылает к «Спартаку» из Санкт-Петербурга, за который я выступал с 2008-го по 2010 годы. «Спартак» тогда входил в четверку сильнейших команд России и завоевал бронзу Кубка России-2010.

Купить кроссовки Егора Мещерякова

— В детстве у меня не было ограничений для занятий спортом, но я не по наслышке знаю, как сложно быть особенным спортсменом, — подчеркивает Людмила Волчек, двукратная паралимпийская чемпионка. Ее вещь на благотворительном аукционе — сувенирная игрушка из олимпийского Пхенчхана. — Большая спортивная семья это то, что поможет почувствовать нашим белорусским детям себя увереннее. Пусть мой лот станет добрым вкладом в общее дело.


Людмила Волчек. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Купить мишку Людмилы Волчек

Как вы можете помочь детям с аутизмом в пару кликов?

Клуб плавания Александры Герасимени и МБОО «Дети. Аутизм. Родители» с 15 апреля по 15 мая проводит благотворительную акцию #100СинихНитей, приуроченную ко Всемирному дню информирования о проблеме аутизма и направленную на поддержку воспитывающих детей с аутизмом семей.

Присоединиться к акции можно по примеру белорусских спортсменов: достаточно выложить в соцсетях видео, на котором вы бросаете монетку в баночку и передать эстафету друзьям, а также перечислить средства на счет МБОО «Дети. Аутизм. Родители». В этой организации будут рады каждому рублю.

Помочь МБОО «Дети. Аутизм. Родители» также можно через благотворительный взнос.

Данные для юридических лиц:
МБОО «Дети. Аутизм. Родители»
220 030, г. Минск, ул. Я. Купалы, д. 21, оф. 120
УНП 101437167
«Приорбанк» ОАО, ЦБУ 101, г. Минск, ул. Тимирязева, 65-А,
BIC: PJCBBY2X
р/с BY85PJCB30150419001000000933 (BYN)
+375 (29) 642 58 46 (A1) Директор — Яковлева Татьяна Георгиевна

Данные для физических лиц:
— Благотворительный взнос на ЕРИП. Общественные объединения — Помощь детям, взрослым — Благотворительный взнос — Дети. Аутизм. Родители — Благотворительный взнос или по коду услуги 4 439 741.
— USSD запрос: МТС — *222*23# вызов, А1 — *222*23# вызов (или SMS — 2323).

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Теги: Минск
 
 
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В феврале 2017-го, спустя четыре месяца после рождения дочери, Даша выиграла серебряную медаль на чемпионате мира, а комбинезон, в котором она это сделала, сейчас...
 
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