Германия смягчает карантинные ограничения, но массовые мероприятия будут запрещены до конца лета

Источник материала: Tut.by

Германия достигла промежуточного успеха в борьбе с распространением коронавируса, но он остается хрупким. Об этом заявила в среду на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель.



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«Мы достигли того, в чем сначала не были уверены, и институт [вирусологии имени Роберта] Коха это подтвердил», — сказала она. Меркель отметила, что удалось обеспечить работу системы здравоохранения Германии, больницы не перегружены. «Это промежуточный, но хрупкий успех», — считает она. Канцлер поблагодарила граждан за то, что они соблюдают принятые властями меры.

«Мы должны будем так долго жить с вирусом, пока не будет разработана вакцина», — подчеркнула Меркель, заявив, что наступает следующая фаза в борьбе с пандемией. «Нашей целью должна быть ситуация, когда можно отследить каждую цепочку распространения инфекции», — отметила она.

Итоги совещания

Правительство ФРГ и власти федеральных земель Германии договорились о введении запрета на проведение всех крупных массовых мероприятий как минимум до 31 августа текущего года. Масштаб мероприятий, которые попадут под запрет, будут определять власти регионов.

Власти «настоятельно рекомендуют» ношение защитных масок в общественном транспорте и в магазинах. Но это не будет обязанностью. Как минимум до 3 мая в силе останутся ограничения социальных контактов, а именно, гражданам по-прежнему будет запрещено собираться более, чем по двое, кроме домочадцев, а также нужно будет соблюдать дистанцию в 1,5 м по отношению к прохожим и окружающим. «За нарушения впредь продолжат наказывать органы правопорядка», — отметила Меркель. Гражданам рекомендуется отказаться от частных поездок. Отелям в Германии запрещено размещать людей в туристических целях.

Среди послаблений — разрешение работать, начиная с 20 апреля, торговым точкам площадью не более 800 кв. м. Независимо от площади смогут возобновить работу автосалоны, продавцы велосипедов, книжные магазины, зоопарки, культурные учреждения, такие как библиотеки, архивы.

Обучение в школах будет постепенно возобновлено с 4 мая, сначала к нему приступят старшие классы. Концепция открытия средних образовательных учреждений, как ожидается, будет проработана к 29 апреля. Детские сады пока работать не будут. «Я знаю, как много жителей Германии следят за этой дискуссией. Ведь, разумеется, это очень, очень сложная ситуация для родителей», — сказала канцлер.

Также с 4 мая планируется открыть парикмахерские, при условии, что там, в частности, будут соблюдаться стандарты гигиены, не будет очередей. Когда заработают рестораны, бары, пивные, дискотеки, театры, концертные залы, пока неизвестно. Под запретом остаются собрания людей в церквах, мечетях, синагогах и других религиозных учреждениях.

Меркель отметила, что 30 апреля снова обсудит с главами регионов ситуацию с распространением коронавируса.

Этически неоправданная мера

Меркель также заявила, что власти не пойдут на то, чтобы в условиях пандемии предоставить молодому поколению больше свобод и одновременно изолировать от общества пожилых людей.

«Мы не будем делать то, что иногда является предметом дискуссии, а именно, предоставлять молодым все свободы, а пожилых отталкивать в сторону», — подчеркнула глава правительства ФРГ. «Это неоправданно с этической точки зрения», — считает Меркель.

Канцлер признала, что следует особенным образом защищать уязвимые группы населения от коронавируса, но, по ее словам, нельзя их «исключать из общества».

Текущая ситуация

В Германии почти вся общественная жизнь сведена к нулю. По всей стране закрыты музеи, театры, концертные и выставочные залы, рестораны, бары, парикмахерские, косметические салоны, бассейны и спортивные залы. Людям запретили собираться более чем по двое, исключения сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей. Также следует, находясь на улице или в магазинах, соблюдать дистанцию 1,5 метра от ближайшего человека. Нарушения ограничений контролируют полиция и административные органы.

В то же время люди могут выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах при соблюдении вышеназванных мер. При этом никто не запрещает каждой отдельной федеральной земле действовать жестче. Срок действия изначально истекал 19 апреля включительно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В ФРГ, по данным института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) заразились коронавирусом 127 584 человек, выздоровели 72 600, умерли от последствий инфекции 3254.