ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В последнее время российское интернет-сообщество стало очень интересоваться белорусской действительностью

15.04.2020 21:44 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Следует отметить, данные о распространении COVID-19 в нашей стране Минздрав публикует ежедневно. Государство делает все, чтобы противостоять распространению инфекции. Но находятся те, кто пытается из цифр и фактов выдумать сенсацию, а то и просто создать ее на пустом месте. Доходит до того, что за распространение негативной информации о нашей стране предлагают деньги, причем немалые. И что самое удивительное - поступают такие заказы из России,  от наших партнеров по Союзному государству. Впрочем, стоит ли здесь удивляться? Мнение "Панорамы".

Рассказывает Сергей Гусаченко:  В последнее время российское интернет-сообщество стало сильно интересоваться белорусской действительностью. Казалось бы,  здорово, больше узнают, чем живет ближайший сосед. Но внимание оно такое, со "странною любовью", а тут, оказывается, еще и за деньги. 

На скриншоте  переписка, в которой российский заказчик предлагает разместить пост с критикой нашего Президента нашим же якобы независимым телеграм-каналам. Суть проста: ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля, белорусам врут и т.д. Про миссию ВОЗ, разумеется, никто и не вспомнит. Дальше  главное. Разговор плавно перетекает в финансовое русло. Несколько сотен долларов  -  и десятки тысяч белорусских подписчиков могут быть обработаны российским заказчиком. Проще некуда.

В последнее время российское интернет-сообщество стало очень интересоваться белорусской действительностью


Для белорусского зрителя российская информационная повестка совсем не тайна


Медиаполе открыто, все всё видят и понимают - говорим на одном языке, но, похоже, только буквально. И кое-кто такой доступностью пытается пользоваться. В последние недели российские телеграм-каналы хором решили, что в Беларуси все плохо. Поступательно и планомерно стали нагнетать ситуацию посредством своих ресурсов. Мол, в Беларуси апокалипсис (это дословно), больницы забиты, вирус никто всерьез не воспринимает и дальше в таком же духе. Якобы все умрут на тракторе со стаканом в руке. С юмором, видимо, тоже все плохо. 

В этом прагматичном мире уже мало что удивляет. Да нет. Цинизм тоже развивается с вирусной скоростью. В ситуации, когда весь мир борется с пандемией и на кону самое ценное - жизнь, оказывается, есть вещи важнее.И все те же телеграм-каналы уже открыто риторику направляют в еще одно русло: если Беларусь не справляется, значит, Россия должна помочь. Мы же союзники. И пишут про гуманитарную миссию или даже гуманитарную интервенцию. А там глядишь и интеграция станет глубже. 

К откровенному бреду подключаются новостные порталы и крупные печатные СМИ. Соревнуясь в степени сарказма, заголовки увидите на экране, и с тем же посылом - Беларусь отказалась от карантина и просит помощи. Какой помощи, кто просил и зачем - до сих пор в самой Беларуси остается загадкой.  А это еще один заголовок из череды тех самых. "Спасти Белоруссию может только Россия". Так мог сказать только настоящий коммерсант, а между строк  все то же предложение броситься в объятия спасителей. 

В последнее время российское интернет-сообщество стало очень интересоваться белорусской действительностью


Только мне кажется или это что-то вроде принудительного лечения. Мы же сделаем больно нагнетанием страха - мы же и вылечим. Совпадение? Так ведь в них не верят даже известные российские журналисты, подготовленная стратегия - вопрос кем, да и надо готовиться лучше - очевидно шито белыми нитками. Вот и президенты во время последнего видеообращения вторят друг другу.


В это время нужно двигаться вместе - позиция белорусского лидера


Не нужно разрывать связи - отвечает Владимир Путин. Так что, господа журналисты и блогеры, давайте все-таки следовать рекомендациям ВОЗ и держать дистанцию. А еще  соблюдать информационную гигиену. Тогда и справимся со всеми трудностями. А еще пейте имбирный чай. Говорят, повышает иммунитет и не дает воспалению развиваться. Если что, поможет больной фантазии и избавит от вируса в голове. А потоки грязных приемов… Анонимный телеграмм, конечно, все стерпит. Но ведь телега во всем этом возьмет да увязнет. Испачкаетесь потом, когда придется вытаскивать. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следует отметить, данные о распространении COVID-19 в нашей стране Минздрав публикует ежедневно. Государство делает все, чтобы противостоять распространению...
 
Новости дня
Новости
 
Германия смягчает карантинные ограничения, но массовые мероприятия будут запрещены до конца лета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика