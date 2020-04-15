Источник материала: БT





Для белорусского зрителя российская информационная повестка совсем не тайна





В это время нужно двигаться вместе - позиция белорусского лидера

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В последнее время российское интернет-сообщество стало очень интересоваться белорусской действительностью Следует отметить, данные о распространении COVID-19 в нашей стране Минздрав публикует ежедневно. Государство делает все, чтобы противостоять распространению...

Следует отметить, данные о распространении COVID-19 в нашей стране Минздрав публикует ежедневно. Государство делает все, чтобы противостоять распространению инфекции. Но находятся те, кто пытается из цифр и фактов выдумать сенсацию, а то и просто создать ее на пустом месте. Доходит до того, что за распространение негативной информации о нашей стране предлагают деньги, причем немалые. И что самое удивительное - поступают такие заказы из России, от наших партнеров по Союзному государству. Впрочем, стоит ли здесь удивляться? Мнение "Панорамы".РассказываетВ последнее время российское интернет-сообщество стало сильно интересоваться белорусской действительностью. Казалось бы, здорово, больше узнают, чем живет ближайший сосед. Но внимание оно такое, со "странною любовью", а тут, оказывается, еще и за деньги.На скриншоте переписка, в которой российский заказчик предлагает разместить пост с критикой нашего Президента нашим же якобы независимым телеграм-каналам. Суть проста: ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля, белорусам врут и т.д. Про миссию ВОЗ, разумеется, никто и не вспомнит. Дальше главное. Разговор плавно перетекает в финансовое русло. Несколько сотен долларов - и десятки тысяч белорусских подписчиков могут быть обработаны российским заказчиком. Проще некуда.Медиаполе открыто, все всё видят и понимают - говорим на одном языке, но, похоже, только буквально. И кое-кто такой доступностью пытается пользоваться. В последние недели российские телеграм-каналы хором решили, что в Беларуси все плохо. Поступательно и планомерно стали нагнетать ситуацию посредством своих ресурсов. Мол, в Беларуси апокалипсис (это дословно), больницы забиты, вирус никто всерьез не воспринимает и дальше в таком же духе. Якобы все умрут на тракторе со стаканом в руке. С юмором, видимо, тоже все плохо.В этом прагматичном мире уже мало что удивляет. Да нет. Цинизм тоже развивается с вирусной скоростью. В ситуации, когда весь мир борется с пандемией и на кону самое ценное - жизнь, оказывается, есть вещи важнее.И все те же телеграм-каналы уже открыто риторику направляют в еще одно русло: если Беларусь не справляется, значит, Россия должна помочь. Мы же союзники. И пишут про гуманитарную миссию или даже гуманитарную интервенцию. А там глядишь и интеграция станет глубже.К откровенному бреду подключаются новостные порталы и крупные печатные СМИ. Соревнуясь в степени сарказма, заголовки увидите на экране, и с тем же посылом - Беларусь отказалась от карантина и просит помощи. Какой помощи, кто просил и зачем - до сих пор в самой Беларуси остается загадкой. А это еще один заголовок из череды тех самых. "Спасти Белоруссию может только Россия". Так мог сказать только настоящий коммерсант, а между строк все то же предложение броситься в объятия спасителей.Только мне кажется или это что-то вроде принудительного лечения. Мы же сделаем больно нагнетанием страха - мы же и вылечим. Совпадение? Так ведь в них не верят даже известные российские журналисты, подготовленная стратегия - вопрос кем, да и надо готовиться лучше - очевидно шито белыми нитками. Вот и президенты во время последнего видеообращения вторят друг другу.Не нужно разрывать связи - отвечает Владимир Путин. Так что, господа журналисты и блогеры, давайте все-таки следовать рекомендациям ВОЗ и держать дистанцию. А еще соблюдать информационную гигиену. Тогда и справимся со всеми трудностями. А еще пейте имбирный чай. Говорят, повышает иммунитет и не дает воспалению развиваться. Если что, поможет больной фантазии и избавит от вируса в голове. А потоки грязных приемов… Анонимный телеграмм, конечно, все стерпит. Но ведь телега во всем этом возьмет да увязнет. Испачкаетесь потом, когда придется вытаскивать.