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Европа постепенно выходит из карантина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страны Евросоюза и США намерены постепенно выходить из режима карантина Страх - большая сила. И введя жесткие меры в борьбе с вирусом, многие задумались о смягчении ситуации. Страны Евросоюза и США намерены постепенно выходить из режима...

Страх - большая сила. И введя жесткие меры в борьбе с вирусом, многие задумались о смягчении ситуации. Страны Евросоюза и США намерены постепенно выходить из режима карантина. Правда, на фоне несогласованных действий национальных правительств при закрытии границ, все настойчивее звучат призывы на выходе координировать свои действия. Победить вирус и окончательно не скатиться в экономическую пропасть можно только сообща. Еврокомиссия даже разработала дорожную карту. Поверят ли разочарованные партнеры друг другу?продолжит. Новое понятие "Великий карантин" для экономистов по всему миру теперь звучит страшнее Великой рецессии. Корона первенства явно достанется нынешнему экономическому спаду: коронавирусный ущерб уже затмил убытки после глобального финансового кризиса 2008 года. От невинного дефицита туалетной бумаги и медицинских масок, весь мир планомерно приблизился к самому глубокому экономическому падению со времен Великой депрессии.Когда 50 % населения планеты уходит в режим карантина, экономика уходит в режим эконом: налоговые поступления снижаются, звенья производственных цепочек ослабевают, а значит, падает и объем мировой торговли. По подсчетам МВФ, лечение нового кризиса от нового вируса обойдется миру в 9 триллионов долларов. Но приносить экономику в жертву коронавирусу готовы не все. Лучше пожертвовать финансированием Всемирной организации здравоохранения, к примеру. А спасение тонущей экономики - дело рук капитана с предпринимательской жилкой.Коронный выход из карантина затеяли сразу несколько стран Европы, едва почувствовав улучшение динамики. Инфицированные по-прежнему есть, жертвы тоже. Но экономика сама себя не восстановит. В заботе о малом и среднем бизнесе первой очнулась Австрия, где открылись небольшие магазины с товарами второстепенной необходимости. Например, предметы садоводства и стройматериалы. Итальянцы отныне могут разбавить карантинную рутину походами в книжные, детские и канцелярские магазины. А испанские рабочие вернулись на заводы. На чешских улицах с 20 апреля вновь можно будет услышать марш Мендельсона: в стране разрешат проведение компактных свадеб - не более 10 приглашенных. А спортсменам позволят проводить совместные тренировки. Глядя на такую посткоронавирусную эпоху возражения, смягчить ограничения надумали в Германии.Постепенный европейский выход коронавирусного кокона происходит без гордого единства. А скорее в спорах между европеизацией ценностей и национализацией интересов. Пусть и со второй попытки, но, согласовали план поддержки экономики Евросоюза, на сумму в 500 миллиардов евро. И внутри Союза начались разногласия, замеченные и местной прессой.Посидеть еще месяц-другой на карантине - можно. Подавленная социальная активность принесет доходы преимущественно онлайн-сервисам и интернет-магазинам: но восстанавливать экономику придется оффлайн. У страха перед пандемией убытки велики: если паника и падение спроса продолжатся, то в 2021 году мир не досчитается еще 8 % ВВП и десятков триллионов долларов. А возвращение прежнего ритма жизни отложится на неопределенный срок.