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Эксперт: Смертельная опасность COVID-19 явно преувеличена

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировые эксперты призывают не поддаваться панике Медики всего мира, тем временем, напоминают: "Тревога - источник стресса, а стресс служит главным фактором снижения иммунной защиты". К сожалению, наряду с оказанием...

Медики всего мира, тем временем, напоминают: "Тревога - источник стресса, а стресс служит главным фактором снижения иммунной защиты". К сожалению, наряду с оказанием необходимой профессиональной помощи, специалистам приходится ограждать людей от потока коронавирусных фейков и домыслов и предостерегать население от излишней паники. Джулио Тарро, всемирно известный итальянский вирусолог и ученик создателя вакцины от полиомиелита, рекомендует не выискивать спорную информацию в интернете, а доверять подтвержденным фактам.Насколько смертельно опасен коронавирус - это далеко не ясно, утверждает и Доктор Джон Ли, британский профессор патологии. Он рассуждает об обманчивом описании смертельных случаев от COVID-19 и говорит о явной переоценке риска этого вируса по сравнению с теми же гриппом и простудой.