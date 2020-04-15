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Мировые эксперты призывают не поддаваться панике
15.04.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTМедики всего мира, тем временем, напоминают: "Тревога - источник стресса, а стресс служит главным фактором снижения иммунной защиты". К сожалению, наряду с оказанием необходимой профессиональной помощи, специалистам приходится ограждать людей от потока коронавирусных фейков и домыслов и предостерегать население от излишней паники. Джулио Тарро, всемирно известный итальянский вирусолог и ученик создателя вакцины от полиомиелита, рекомендует не выискивать спорную информацию в интернете, а доверять подтвержденным фактам.
Джулио Тарро, вирусолог, Италия: "Ситуация с COVID-19 в некоторой степени раздута, потому что, несмотря на то, что это довольно необычный вирус, он, к счастью, не сравнится по смертности с атипичной пневмонией и даже с ближневосточным респираторным синдромом, который убивал каждого третьего заболевшего. Сегодня мы боремся не с Эболой, а с врагом, не являющимся летальным для почти 96 % зараженных".
Эксперт: Смертельная опасность COVID-19 явно преувеличена
Насколько смертельно опасен коронавирус - это далеко не ясно, утверждает и Доктор Джон Ли, британский профессор патологии. Он рассуждает об обманчивом описании смертельных случаев от COVID-19 и говорит о явной переоценке риска этого вируса по сравнению с теми же гриппом и простудой.
Джон Ли, заслуженный профессор патологии (Великобритания): "Существует большая разница между COVID-19, вызывающим смерть, и COVID-19, который обнаружен у умершего по другой причине. Сам по себе факт регистрации наличия COVID-19 создает впечатление, что коронавирус повинен в растущем количестве смертей. Так это или нет, мало кто задумывается. Вот поэтому COVID-19 и кажется нам убийцей похлеще гриппа".
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Медики всего мира, тем временем, напоминают: "Тревога - источник стресса, а стресс служит главным фактором снижения иммунной защиты". К сожалению, наряду с оказанием...
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