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Когда беда объединяет. Показываем, как белорусские предприятия переориентировались и стали шить маски

15.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Маски, повязки, костюмы и комбинезоны. Около 100 предприятий страны перепрофилировались на выпуск средств индивидуальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда беда объединяет. Показываем, как белорусские предприятия переориентировались и стали шить маски

Полностью удовлетворить потребности врачей и населения – такую задачу поставил глава государства. В ближайшее время Александр Лукашенко сам планирует посетить производства, которые перешли на выпуск этой востребованной сейчас продукции. А пока контроль за реализацией исполняют должностные лица. Объемы производства растут, однако спрос на одноразовые средства защиты пока не удовлетворен.

О том, как предприятия с выпуска новых коллекций перешли на маски и повязки – в нашем сюжете.

Александр Лукашенко: «Мы сделаем всё для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь»

Когда беда объединяет. Показываем, как белорусские предприятия переориентировались и стали шить маски

Коронавирус уже изменил мир, изменил потребности людей и даже целых экономик. Едва ли не годовой запас некоторых лекарств и средств индивидуальной защиты за считанные недели истончился во многих странах. На фоне острого дефицита начали фиксировать еще и случаи спекуляций, попытки вывести востребованную продукцию за рубеж.

Когда беда объединяет. Показываем, как белорусские предприятия переориентировались и стали шить маски

В Беларуси на повышенный спрос сразу отреагировали. Президент поставил задачу производить на месте все, что нам необходимо в условиях пандемии. Легпром сменил профиль многих предприятий по всей стране. И этот шаг, кстати, в числе преимуществ Беларуси отметила недавно побывавшая в стране миссия ВОЗ.

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Когда беда объединяет. Показываем, как белорусские предприятия переориентировались и стали шить маски

Когда беда объединяет. Показываем, как белорусские предприятия переориентировались и стали шить маски

В первую очередь, обеспечить необходимо медиков. Маски, костюмы, перчатки. В достатке все необходимые товары должны быть и в аптеках. Президент лично планирует посетить перепрофилированные производства, чтобы убедиться, как выполняется поставленная задача.

Только за 14 апреля «Белфармации» и «Белмедтехнике» отгрузили около миллиона масок. Правда, потребность людей выше. Ее оценивают где-то в 2-3 миллиона. Поэтому сейчас стоит задача полностью удовлетворить спрос. Для этого все предприятия, где есть швейное производство, должны активно включиться в процес.

Когда беда объединяет. Показываем, как белорусские предприятия переориентировались и стали шить маски

Когда беда объединяет. Показываем, как белорусские предприятия переориентировались и стали шить маски

Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Кулеш, Андрей Равков, Игорь Сергеенко, Игорь Петришенко

 
 
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Новости Беларуси. Маски, повязки, костюмы и комбинезоны. Около 100 предприятий страны перепрофилировались на выпуск средств индивидуальной защиты, сообщили в...
 
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