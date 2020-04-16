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Беларусь получила более 10 000 тестов на коронавирус от Китая

16.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Медицинская гуманитарная помощь из Китая прибыла в Беларусь. Самолетом в Национальный аэропорт Минск доставлен груз из более чем 10,7 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса. Об этом сообщил заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Зенькович.

 

Беларусь получила более 10 000 тестов на коронавирус от Китая

 

«Полученные тест-системы будут направлены на укрепление лабораторного потенциала Беларуси по диагностике нового коронавируса. Наше учреждение является получателем гуманитарного груза, который в последующем будет распределен в лаборатории по всей стране», — пояснил специалист. Он подчеркнул, что белорусская сторона особенно признательна руководству Китая и посольству этой страны за оказание поддержки в тот момент, когда она очень необходима.

Прибывший гуманитарный груз — уже второй, направленный в Беларусь из Китая. Ранее, 1 апреля, в страну была доставлена партия, включавшая более 2 тыс. тестов, а также медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы.

 

БЕЛТА


 
Теги: Минск
 
 
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  Медицинская гуманитарная помощь из Китая прибыла в Беларусь. Самолетом в Национальный аэропорт Минск доставлен груз из более чем 10,7 тыс. тест-систем для...
 
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