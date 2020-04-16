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Белорусский союз журналистов навестил пожилых работников и ветеранов СМИ

16.04.2020 08:28 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский союз журналистов навестил пожилых работников и ветеранов СМИ

Когда важна не только материальная, но и эмоциональная поддержка. Так, Белорусский союз журналистов решил навестить пожилых работников и ветеранов СМИ. 

Каждый день гостей встречают десятки старожилов профессии по всей стране. Для них от коллег не только продукты, предметы защиты и гигиены, но и книги, журналы, газеты. А это, как раз кстати, в четырех стенах развлечений не так много.

Дмитрий Василенко: «Смотрю телевизор, читаю газеты, разгадываю кроссворды вот. Прогулки очень редко, в основном в магазин. Приходят ко мне, но они, конечно, в масках. Это нужно в период коронавируса!»

Пожилые и люди с хроническими заболеваниями – сейчас в особой зоне риска. Поэтому специалисты просят, не забывать о правилах гигиены и, по возможности оставаться дома.

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Когда важна не только материальная, но и эмоциональная поддержка. Так, Белорусский союз журналистов решил навестить пожилых работников и ветеранов СМИ.  Каждый...
 
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