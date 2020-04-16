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Белорусский союз журналистов навестил пожилых работников и ветеранов СМИ
16.04.2020 08:28 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Когда важна не только материальная, но и эмоциональная поддержка. Так, Белорусский союз журналистов решил навестить пожилых работников и ветеранов СМИ.
Каждый день гостей встречают десятки старожилов профессии по всей стране. Для них от коллег не только продукты, предметы защиты и гигиены, но и книги, журналы, газеты. А это, как раз кстати, в четырех стенах развлечений не так много.
Пожилые и люди с хроническими заболеваниями – сейчас в особой зоне риска. Поэтому специалисты просят, не забывать о правилах гигиены и, по возможности оставаться дома.
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Когда важна не только материальная, но и эмоциональная поддержка. Так, Белорусский союз журналистов решил навестить пожилых работников и ветеранов СМИ. Каждый...
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