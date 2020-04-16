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Излечившаяся от коронавируса брестчанка: помогли профессионализм врачей и своевременное обращение

16.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Излечившаяся от коронавируса брестчанка: помогли профессионализм врачей и своевременное обращение
Своевременное обращение к врачам и их профессионализм помогли победить коронавирус. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА 67-летняя жительница Бреста, излечившаяся от COVID-19.

Свою историю пенсионерка согласилась рассказать в надежде, что она кому-то поможет. Незначительные симптомы заболевания у женщины появились 17 марта. «У меня вдруг осип голос. Боли особой не было, температуры тоже, только болела спина в области легких», — описывает она.

Поскольку у женщины сахарный диабет, третья группа инвалидности по заболеванию сердца, к своему организму она привыкла прислушиваться. «Позвонила в скорую и объяснила ситуацию. Говорю: мне бы не хотелось ждать, пока коронавирус проявится. Попросила подсказать, как себя вести. Врач порекомендовал обратиться в инфекционный кабинет городской поликлиники», — продолжила она.

В поликлинике ей назначили антибиотик и противовирусный препарат. Курс лечения женщина прошла амбулаторно. «Такого состояния, чтобы очень плохо себя чувствовала, не было. Но все равно что-то давило внутри», — вспоминает она. В итоге пенсионерку 3 апреля госпитализировали в городскую больницу с предварительным диагнозом «пневмония». А 7 апреля пришел ответ из лаборатории: тест на коронавирус положительный. Такой же диагноз подтвердился у 71-летней пациентки из другой палаты этого отделения.

«Наверное, можно сразу испытать шок, когда тебе скажут такой диагноз. У нас было по-другому. Пришел доктор. Интеллигентно вызвал в перевязочную. А там уже медработники в специальных костюмах. Он нас успокоил: не пугайтесь, ничего страшного. С каждой поговорил, объяснил», — поделилась собеседница.

Со всеми мерами предосторожности женщин транспортировали во второе инфекционное отделение областной больницы. «Отделение современное, оборудование новейшее, палата огромная. Рециркулятор все время был включен и очищал воздух. Нам сразу подали кислород, выдали пульсоксиметры. Подключали капельницы, проводили лечение. Персонал очень профессиональный — все грамотные, внимательные. Приятно, когда в такой ситуации и обслуживание, и лечение достойные», — рассказала брестчанка.

Два последних теста на коронавирус оказались отрицательными, и 14 апреля женщину и ее соседку по палате выписали. Сын пенсионерки, как контакт первого уровня, пока находится на самоизоляции, хотя результат теста у него также отрицательный. Женщина впредь намерена соблюдать первейшие меры защиты: надевать при походе в магазин или аптеку перчатки и маску.

«В нынешних условиях надо особенно внимательно относиться к своему здоровью и в случае необходимости обращаться к врачу. Я благодарна нашей медицине, врачам. Хорошо, что такие учреждения у нас есть, и такие специалисты там работают — это дорогого стоит», — заключила брестчанка.

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