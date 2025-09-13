Как выглядит Минск в свои 958 лет? Идем на прогулку по нашему любимому городу

Источник материала: realt.by

В эти дни Минск отмечает 958 лет. Наш город, старый и молодой, радует жителей широкими проспектами и уютными улочками, величественными памятниками и милыми сердцу двориками. Он такой разный и такой любимый. Накануне Дня города мы прошлись по центру столицы, полюбовались закатом (в нашем городе – он, кстати, лучший!) и понаблюдали за наступающей осенью. С праздником, любимый Минск!



Сегодня в разных уголках города пройдет больше 20 мероприятий. В программе и фестиваль исторической реконструкции, и мотопарад, и концерт рэпера Мота и, конечно, фейерверк. Вы можете присоединиться к празднованиям, или просто побродить по улочкам.

Мы начинаем нашу осеннюю прогулку в парке имени Янки Купалы. Здесь еще работают фонтаны, а рядом бегают почти ручные белки. Не забудьте захватить с собой орешки.











Любуемся Свислочью, машем прогулочному кораблику и ненадолго выходим на проспект.



Здесь проверяем на месте ли любимые минчанами белые вазы (а помните, когда-то они были желтыми?). И не можем пройти мимо чудесных клумб с розами.





Сворачиваем в Осмоловку, берем кофе в одной из многочисленных кофеен (квартал лидирует по числу кофейных заведений на душу населения) и продолжаем наш путь, не забывая подмечать детали, которые делают наш город особенным.







Конечно, город – это, прежде всего, его жители. И их балконы, конечно. Спасибо всем, кто украшает.







Покидаем Осмоловку и через Оперный и Троицкое предместье идем смотреть закат на Немигу.







Снова машем кораблику (не мы – вон та девочка с папой на мосту) и любуемся водной панорамой.





Ну вот и вечер! Почти двухмиллионный Минск постепенно стихает. Большинство минчан спешит домой, а романтики остаются гулять до утра.

