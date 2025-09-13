|
Как выглядит Минск в свои 958 лет? Идем на прогулку по нашему любимому городу
13.09.2025 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В эти дни Минск отмечает 958 лет. Наш город, старый и молодой, радует жителей широкими проспектами и уютными улочками, величественными памятниками и милыми сердцу двориками. Он такой разный и такой любимый. Накануне Дня города мы прошлись по центру столицы, полюбовались закатом (в нашем городе – он, кстати, лучший!) и понаблюдали за наступающей осенью. С праздником, любимый Минск!
