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Fox News: «нулевой пациент» с коронавирусом был сотрудником лаборатории в Ухане
16.04.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в одной из лабораторий китайского Уханя, который изначально стал эпицентром заболевания. Об этом сообщает
Телеканал отмечает, что вирус «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними.
Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
Изначально в сообщениях о вирусе фигурировал рынок морепродуктов. Издание Sina утверждало, что первым человеком, у кого в декабре подтвердился коронавирус, стала женщина, которая торговала там креветками. Fox News указывает, что там никогда не продавались летучие мыши, а собеседники телеканала заявили, что возложение ответственности на рынок за распространение инфекции было необходимо, чтобы замаскировать вину лаборатории.
«Из того, что нам известно, — вирус возник в Ухане. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов», — заявил Fox News госсекретарь Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, обсуждал ли он зарождение вируса в лаборатории с председателем КНР Си Цзиньпином, ответил, что не будет делиться разговором по этому поводу, поскольку «сейчас это не уместно», передает Reuters.
На прошлой неделе ABC News со ссылкой на источники
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Первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в одной из лабораторий китайского Уханя, который изначально стал эпицентром заболевания.
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