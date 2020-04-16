Fox News: «нулевой пациент» с коронавирусом был сотрудником лаборатории в Ухане

Источник материала: Tut.by

Первый заразившийся коронавирусной инфекцией работал в одной из лабораторий китайского Уханя, который изначально стал эпицентром заболевания. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Телеканал отмечает, что вирус «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними.

Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.

Изначально в сообщениях о вирусе фигурировал рынок морепродуктов. Издание Sina утверждало, что первым человеком, у кого в декабре подтвердился коронавирус, стала женщина, которая торговала там креветками. Fox News указывает, что там никогда не продавались летучие мыши, а собеседники телеканала заявили, что возложение ответственности на рынок за распространение инфекции было необходимо, чтобы замаскировать вину лаборатории.

«Из того, что нам известно, — вирус возник в Ухане. Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от того места, где находился рынок морепродуктов», — заявил Fox News госсекретарь Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп на вопрос о том, обсуждал ли он зарождение вируса в лаборатории с председателем КНР Си Цзиньпином, ответил, что не будет делиться разговором по этому поводу, поскольку «сейчас это не уместно», передает Reuters.

На прошлой неделе ABC News со ссылкой на источники сообщил , что американской разведке было известно о распространяющейся в Китае инфекции с конца ноября 2019 года (КНР официально объявила о нескольких зараженных 31 декабря). Спецслужба также знала, что вирус представляет угрозу для жизни людей. Разведка неоднократно докладывала об этом лицам, принимающим решения, а в январе сведения попали в отчет для президента США Дональда Трампа. Bloomberg также сообщал, что Китай умышленно занижал данные о количестве зараженных и число смертельных случаев.