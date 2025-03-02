|
Трудности открытия производства в регионе и нюансы в обновленном налоговом кодексе: новости бизнеса за 24 февраля — 2 марта 2025 года
02.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Поиск зарубежных поставщиков, слабые места менеджеров и финансовые риски. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Разобрались, почему льготные ставки налога на прибыль
Полезное для бизнеса
Налоговый консультант Елена Сапего
Увольнять ли сотрудника (и как это сделать), если у него падает мотивация и он начинает работать формально? Ответ
Описали на кейсе конкретной компании,
Директор бизнес-школы считает, что «нашим руководителям не хватает управленческих компетенций». Подробности
Финансовый директор логистической компании «РТЛ Альянс» Максим Додолев рассказал,
Подготовили
Истории бизнеса
Сегодня киберспорт — это не просто игры, а серьезная индустрия с многомиллионными оборотами. Владислав Гавриленко, основатель Cardigans Gaming, рассказал, как ему удалось построить успешную компанию, которая организует киберспортивные турниры и корпоративные тимбилдинги. 14 сотрудников работают полностью удаленно, а оборот меньше, чем за год достиг $ 100 тысяч. Владислав
Купить заброшенный завод в глубинке Беларуси, где мало кто хочет работать, и сделать из него успешное предприятие на 300+ сотрудников с большими оборотами — звучит как авантюра, требующая не только внушительных денег, но и сильного характера. В 2017 году опытный предприниматель из России Сергей Кныш принял этот вызов и открыл в Глубокском районе компанию «Фишмен Пауэр». Ради достижения амбициозной цели пришлось пройти немало испытаний: от прекращения мародерства до проблем с директорами. Сегодня завод перерабатывает несколько тонн рыбы ежедневно, расширяет ассортимент и готовится к запуску консервного цеха, который повысит добавленную стоимость продукции. Сергей
Необычное для бизнеса
Высянили,
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трудности открытия производства в регионе и нюансы в обновленном налоговом кодексе: новости бизнеса за 24 февраля — 2 марта 2025 года
Поиск зарубежных поставщиков, слабые места менеджеров и финансовые риски. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
|
Архив (Разное)