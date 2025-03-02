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Трудности открытия производства в регионе и нюансы в обновленном налоговом кодексе: новости бизнеса за 24 февраля — 2 марта 2025 года

02.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Поиск зарубежных поставщиков, слабые места менеджеров и финансовые риски. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Разобрались, почему льготные ставки налога на прибыль будут поэтапно отменять, а биткоин стал резко падать.

Полезное для бизнеса

Собрали неочевидные источники поиска зарубежных контрагентов для импортеров.

Налоговый консультант Елена Сапего объяснила, какие могут быть последствия для бизнеса при управлении иностранной компанией из Беларуси.

Увольнять ли сотрудника (и как это сделать), если у него падает мотивация и он начинает работать формально? Ответ здесь.

Описали на кейсе конкретной компании, что такое рейтинг деловой репутации и почему он важен для бизнеса.

Директор бизнес-школы считает, что «нашим руководителям не хватает управленческих компетенций». Подробности в большом интервью.

Финансовый директор логистической компании «РТЛ Альянс» Максим Додолев рассказал, как управлять финансовыми рисками в бизнесе.

Подготовили подборку новостей мирового бизнеса за февраль 2025 года.

Истории бизнеса

Сегодня киберспорт — это не просто игры, а серьезная индустрия с многомиллионными оборотами. Владислав Гавриленко, основатель Cardigans Gaming, рассказал, как ему удалось построить успешную компанию, которая организует киберспортивные турниры и корпоративные тимбилдинги. 14 сотрудников работают полностью удаленно, а оборот меньше, чем за год достиг $ 100 тысяч. Владислав рассказал о том, как развивал научные проекты, но потом решил основать бизнес на своем хобби.

Купить заброшенный завод в глубинке Беларуси, где мало кто хочет работать, и сделать из него успешное предприятие на 300+ сотрудников с большими оборотами — звучит как авантюра, требующая не только внушительных денег, но и сильного характера. В 2017 году опытный предприниматель из России Сергей Кныш принял этот вызов и открыл в Глубокском районе компанию «Фишмен Пауэр». Ради достижения амбициозной цели пришлось пройти немало испытаний: от прекращения мародерства до проблем с директорами. Сегодня завод перерабатывает несколько тонн рыбы ежедневно, расширяет ассортимент и готовится к запуску консервного цеха, который повысит добавленную стоимость продукции. Сергей поделился, как запускать бизнес в сложных условиях, формировать сильную команду и какие в Беларуси есть неожиданные особенности ведения бизнеса.

Необычное для бизнеса

Высянили, как работает фандрайзинг в Беларуси на примере благотворительной организации.

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Теги: Новости
 
 
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Поиск зарубежных поставщиков, слабые места менеджеров и финансовые риски. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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