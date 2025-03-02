Трудности открытия производства в регионе и нюансы в обновленном налоговом кодексе: новости бизнеса за 24 февраля — 2 марта 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Поиск зарубежных поставщиков, слабые места менеджеров и финансовые риски. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Разобрались, почему льготные ставки налога на прибыль будут поэтапно отменять , а биткоин стал резко падать .

Полезное для бизнеса

Собрали неочевидные источники поиска зарубежных контрагентов для импортеров.

Налоговый консультант Елена Сапего объяснила , какие могут быть последствия для бизнеса при управлении иностранной компанией из Беларуси.

Увольнять ли сотрудника (и как это сделать), если у него падает мотивация и он начинает работать формально? Ответ здесь .

Описали на кейсе конкретной компании, что такое рейтинг деловой репутации и почему он важен для бизнеса.

Директор бизнес-школы считает, что «нашим руководителям не хватает управленческих компетенций». Подробности в большом интервью .

Финансовый директор логистической компании «РТЛ Альянс» Максим Додолев рассказал, как управлять финансовыми рисками в бизнесе .

Подготовили подборку новостей мирового бизнеса за февраль 2025 года.

Истории бизнеса

Сегодня киберспорт — это не просто игры, а серьезная индустрия с многомиллионными оборотами. Владислав Гавриленко, основатель Cardigans Gaming, рассказал, как ему удалось построить успешную компанию, которая организует киберспортивные турниры и корпоративные тимбилдинги. 14 сотрудников работают полностью удаленно, а оборот меньше, чем за год достиг $ 100 тысяч. Владислав рассказал о том, как развивал научные проекты, но потом решил основать бизнес на своем хобби.

Купить заброшенный завод в глубинке Беларуси, где мало кто хочет работать, и сделать из него успешное предприятие на 300+ сотрудников с большими оборотами — звучит как авантюра, требующая не только внушительных денег, но и сильного характера. В 2017 году опытный предприниматель из России Сергей Кныш принял этот вызов и открыл в Глубокском районе компанию «Фишмен Пауэр». Ради достижения амбициозной цели пришлось пройти немало испытаний: от прекращения мародерства до проблем с директорами. Сегодня завод перерабатывает несколько тонн рыбы ежедневно, расширяет ассортимент и готовится к запуску консервного цеха, который повысит добавленную стоимость продукции. Сергей поделился , как запускать бизнес в сложных условиях, формировать сильную команду и какие в Беларуси есть неожиданные особенности ведения бизнеса.

Необычное для бизнеса