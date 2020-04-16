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Плюс 476 за сутки. Заболевших COVID-19 с начала вспышки в Беларуси - уже 4204. Умерло 40 человек
16.04.2020 13:10 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 4204 случая коронавируса, сообщает
По состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов.
По данным на 15 апреля, напомним, было зафиксировано 3728 случаев коронавируса, умерли 36 человек. За сутки — 476 новых случаев.
Рост количества заболевших Минздрав связывает с тем, что стали проводить больше тестов. В Беларуси уже проведены 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействованы 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах. По прогнозу замминистра здравоохранения Елены Богдан, ситуация с регистрацией от 300 до 400 случаев COVID-19 в сутки в Беларуси продлится
Специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны. Именно поэтому ВОЗ
По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.
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Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
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