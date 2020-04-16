ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глава Еврокомиссии извинилась, что ЕС не пришел на помощь Италии вовремя

16.04.2020 13:10 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь публично принесла извинения, что все страны ЕС не смогли своевременно прийти на помощь Италии в условиях пандемии коронавируса. Об этом она заявила в четверг, выступая на онлайн-сессии Европарламента.


Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

«Это правда, что никто не был готов к подобному. И это правда, что многие не смогли ответить, когда Италия нуждалась, чтобы ей протянули руку помощи. И да, за это вся Европа приносит свои глубокие извинения, — заявила фон дер Ляйен. — Однако извинения считаются только тогда, когда вы изменили свое поведение».

И, по ее словам, все страны ЕС и Еврокомиссия уже изменили свое поведение. «Остановить такую эпидемию в короткие сроки невозможно. Сегодня все сердца Европы бьются в унисон. Каждая страна, у которой есть хотя бы немного лишних медицинских средств, делится ими с теми, кто в них нуждается, и сейчас я горжусь тем, что я гражданка Европы», — сказала она.

Фон дер Ляйен также потребовала, чтобы те, кто ищет виновных в неадекватных действиях ЕС и отсутствии солидарности стран членов сообщества, «немедленно прекратили это делать» и «объединили усилия в борьбе с кризисом».

По данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, в Европе по состоянию на 16 апреля сейчас насчитывается 978,6 тысяч заразившихся коронавирусом нового типа и 84,6 тысячи скончались. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Еврокомиссии призвала объединить усилия в борьбе с кризисом и перестать искать виновных.
 
Новости дня
Новости
 
«Билет стоит 750 долларов». Белорусы, застрявшие в Гоа, ищут деньги на эвакуацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика