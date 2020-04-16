«Насыщенно работать 4−6 часов - очень хороший результат». Эксперты о том, как наладить работу из дома

Источник материала: Tut.by

Из-за пандемии коронавируса многие белорусы временно ушли на вынужденную «удаленку». В конце марта об этом заявляла треть компаний. При этом работать из дома многим сложнее, чем из офиса: у одних рабочий день размазывается на вечера и выходные, другие испытывают чувство вины из-за того, что отвлекаются на семью и домашние дела, а третьи переживают, что оторвались от коллектива. FINANCE.TUT.BY попросил бизнес-тренера, психолога и человека, который много лет работает на «удаленке», поделиться лайфхаками о том, как организовать домашний офис, поддерживать связь с коллегами, не перерабатывать и не мучиться угрызениями совести, если на что-то не хватило времени.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Бизнес-тренер: «Если сотруднику удобнее сместить рабочий график или сделать длинный перерыв в середине дня, лучше пойти ему навстречу»



Александра ЕгорушкинаБизнес-тренер, руководитель направления soft skills бизнес-школы «Здесь и Сейчас»

По мнению бизнес-тренера и руководителя направления soft skills бизнес-школы «Здесь и Сейчас» Александры Егорушкиной, работу на «удаленке» лучше всего начать с выстраивания графика.

— Одна из проблем работы из дома — то, что рабочий день кажется бесконечным. Если раньше отсечками были приезд в офис и отъезд из него, то сейчас такого нет. Поэтому нужно создать для себя определенные ритуалы входа и выхода, — предлагает эксперт. — По опыту могу сказать, что хорошо работают короткие созвоны с коллегами на 5−10 минут. Утром можно обсудить ключевые задачи на день и настроиться на работу, а в конце дня обсудить его итоги. Я бы рассматривала это именно как ритуал, а не как какую-то форму отчетности и контроля, для этого лучше использовать другие инструменты.

Также важно планировать свои дни и по возможности сохранять их привычную структуру, говорит Александра Егорушкина.

— Если вы три раза в неделю занимались спортом, то имеет смысл продолжить это дома в те же дни и то же время. Когда вы находитесь дома, постоянно тянет отвлечься на быт, но «залипать» на этом не нужно. Выделите себе определенные дни, когда вы будете заниматься уборкой и другими делами, а в остальное время вообще об этом не думайте. В расписании на день обязательно планируйте какие-то приятные вещи, совместный обед с семьей, время с ребенком. Это расписание нужно интегрировать со всеми членами семьи и договориться о правилах: например, если в рабочее время дверь в вашу комнату закрыта, значит, вы заняты и не можете отвлечься.



Снимок носит иллюстративный характер. фото с сайта: pixabay.com

Работа из дома для многих может оказаться некомфортной. Разбираться с проблемными моментами Александра советует как можно раньше.

— Если есть чувство неудовлетворенности, рекомендую составить список конкретных вещей, которые вас не устраивают. Не просто «мне не нравится работать из дома», а, например, «не нравится, что болит спина от домашнего стула» или «не нравится медленный интернет». После этого по каждому пункту можно подобрать решение: заказать новый стул, узнать, можно ли сменить провайдера или тарифный план. Количество негативных моментов уменьшится, и они будут отвлекать вас не так сильно.

Также эксперт обращает внимание на то, что сейчас «может быть много ситуаций некомфортного взаимодействия, потому что руководители и сотрудники находятся в стрессе».

— Важно помнить, что не только вам может быть плохо и люди ведут себя так не потому, что они против вас. Поэтому вместо высказывания претензий подумайте, чем бы вы могли помочь коллеге. Свою готовность подставить плечо лучше озвучивать вслух, это помогает поддерживать ощущение сплоченности, — говорит Александра Егорушкина. — Если проблема появилась, ее важно сразу проговорить, потому что на расстоянии чтение мыслей совершенно не работает. Если человек рядом, что-то можно увидеть по его эмоциональному состоянию, но когда все сидят по домам, шансов на это нет. Если не сказать о проблеме, никто не начнет ее решать. И, конечно, важно формулировать ее не в формате «меня все достало», а в формате «меня беспокоит вот это, что мы можем сделать?».

Отдельных рекомендаций нужно придерживаться руководителям, считает Александра Егорушкина.

— Очень хорошо работают массовые рассылки в начале или в конце недели с информацией о том, на чем компания сейчас фокусируется, какие у нее результаты. Руководителям важно держать сотрудников в курсе не только того, что происходит внутри отдела, но и того, что происходит внутри компании. В такое время решения могут быть как популярными, так и нет. И чем больше уровень открытости, тем меньше уровень тревожности, домысливания и сопротивления у сотрудников, — объясняет Александра Егорушкина. — Также руководителям очень важно не забывать хвалить сотрудников за какие-то крутые достижения, выделять кого-то, если есть за что.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В дополнение к этому эксперт советует по возможности проработать с каждым индивидуальный график.

— Есть иллюзия, что на «удаленке» сотрудник может работать так же, как из офиса, но это не так. Офис задает определенные рамки и фиксирует время, в которое сотрудники не заняты ничем, кроме работы. Но жизненные обстоятельства у всех разные. Скажем, у многодетной матери-одиночки и у мужчины, который живет один, очень разные возможности с точки зрения организации работы из дома, поэтому и подход нужен индивидуальный. Если кому-то из сотрудников удобнее сместить рабочий график на более позднее время или сделать длинный перерыв в середине дня, а работа это позволяет, рекомендую в такой ситуации пойти навстречу. Понимание со стороны руководителя больше мотивирует сотрудника вкладываться в работу, — говорит Александра Егорушкина.

Психолог: «Уделять работе 4−6 часов в насыщенном режиме — это уже очень хороший результат»



Елена ДубовикПсихолог, директор Центра успешных отношений

— На первый взгляд, работа из дома — это сплошные блага: не нужно тратить время на дорогу, начальство далеко, привычная обстановка. Но на практике удаленная работа требует развитой самодисциплины, самомотивации, самоорганизации, а неудобства и трудности становятся проблемой, — отмечает психолог Елена Дубовик, директор Центра успешных отношений.

Начать специалист советует с обустройства удобного рабочего места.

— Полезно хорошее освещение, дневной свет, вид из окна на небо, дерево, немного природы. Периодическое переключение взгляда с экрана на природу эффективно обеспечивает кратковременный отдых, — объясняет Елена Дубовик. — Откажитесь от работы в том месте, где вы обычно отдыхаете, иначе вы интуитивно будете излишне расслаблены. Если вы стеснены в пространстве, выделите рабочую зону. Поможет настроиться на работу одежда, которая будет символизировать собранность и работоспособность. Переодеваться неохота, но вы почувствуете себя иначе, потому что ритуалы эффективно действуют на наше бессознательное. Фразы «я на работе», «я закончил работу» тоже помогут переключиться на нужный лад.

Следующий важный элемент — это определиться с рабочим и нерабочим временем. По возможности для работы стоит выбрать свои самые продуктивные часы и зафиксировать их в ежедневном плане или органайзере, советует Елена Дубовик.

— Уделять рабочему времени 4−6 часов в насыщенном режиме — очень хороший результат. Помните, что быть продуктивным 8 и больше часов в день могут только люди с неординарными или гениальными способностями, — комментирует собеседница. — Обычный человек 2−4 часа рабочего времени, а часто и больше занимается чем угодно, только не работой. Это уход в свои мысли, общение, чай, кофе, интернет-серфинг, соцсети и так далее. Поэтому не требуйте от себя невозможного и адекватно оценивайте себя как обычного человека. Удовлетворение не зависит от количества отработанных часов, скорее от того, выполнили ли вы намеченное.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Работу стоит планировать на каждый день. Это можно сделать либо в конце рабочего дня на следующий, либо перед его началом.

— Учитывайте объем работы, сложные задачи перемежайте с более простыми, удержите сознанием весь план на день, чтобы получилась целостная картина. Не забывайте, что этот план должен быть реально выполнимым, и подумайте, как вознаградите себя за его выполнение, — рекомендует Елена Дубовик. — Рабочее время делите на блоки по 1,5−2 часа, а между ними обязательно делайте короткие перерывы по 10−15 минут. Во время перерывов полезна смена деятельности: громкая музыка, физическая активность, дыхательные упражнения, стретчинг, короткий звонок, поддерживающий социальные связи. Два-три блока в первой половине дня отделите большим перерывом на обед и прогулку. Солнечный свет и свежий воздух увеличивают работоспособность. Во второй половине дня проведите еще 1−2 рабочих блока.

После окончания рабочего дня Елена Дубовик предлагает «подвести итоги и поставить плюсы или галочки напротив выполненного».

— Поскольку жизнь бывает непредсказуема, 100% плана выполнить невозможно. Если вы выполнили 60%, похвалите себя вслух: «Я справился!», «У меня получилось!» Невыполненное без тени самоедства перенесите на завтра или пересмотрите его актуальность. Можно скорректировать объем рабочих планов: лучше запланировать меньше и сделать, оставив время для творчества, чем запланировать невыполнимое и заранее обречь себя на неудовлетворенность. Хорошо подводить итоги не только дня, но и недели, месяца. Так вы будете видеть свою динамику и иметь законные поводы гордиться собой.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Своими успехами стоит делиться с руководителем и коллегами, считает Елена Дубовик.

— Это даст вам необходимую поддержку и мотивацию, а позитивная самопрезентация добавит значимости и чувство удовлетворения, — объясняет специалист. — Просите о позитивной оценке и давайте ее коллегам, это добавит положительных эмоций. Если чувствуете раздражение, напряженность в отношениях с коллегами или руководителем, поговорите об этом без дистанцирования, упреков и обвинений. Не демонстрируйте негативные чувства, выражайте их словами, ищите понимание и выход из ситуации через сотрудничество.

И, наконец, важно спланировать не только рабочее время, но и отдых, говорит психолог.

— Запланируйте на вечер что-то приятное: приготовить особенный ужин, прогуляться, посмотреть фильм, поговорить с другом. Это будет служить вознаграждением за продуктивный рабочий день, а ожидание приятного усиливает удовольствие. Один-два выходных дня нужны, чтобы «проветрить голову». Это улучшит ваши результаты в рабочие дни. И, конечно, нужно высыпаться. В этом помогут темные шторы или маска для сна. Чтобы лучше справляться со стрессом, увеличьте время для сна примерно на 1,5 часа, а для увлекательных сновидений вспомните перед сном что-нибудь приятное, — советует Елена Дубовик.

«Удаленщица» со стажем: «Важно организовать рабочую зону. Пусть это будет подушка на полу, но рабочая»



Татьяна ТаракановаМаркетолог, 7 лет работает удаленно

Маркетолог Татьяна Тараканова работает удаленно уже около семи лет. «Дистанционка» позволяет ей каждый год уезжать на зимовку в теплые края на несколько месяцев и продолжать работать оттуда в прежнем темпе. Когда-то Татьяна пробовала работать в офисе, но поняла, что «становится непродуктивной, когда нужно подстроиться под режим, который не всегда кажется обоснованным».

— Тем не менее в первые полгода после перехода на «удаленку» я столкнулась с массой проблем в самоорганизации, — признается собеседница. — Я ходила в сад, школу, университет, где все подчинялось системе, и взять и за две недели научиться самостоятельно организовывать рабочий процесс не так-то и просто. С этого я и начала: призналась себе, что мне надо учиться работать удаленно, чтобы жить так, как я хочу.

Теперь у Татьяны появилось несколько обязательных ритуалов, которые позволяют сделать работу из дома комфортной.

Правило № 1. Не работать в кровати.

— Что мне стало очевидно: нельзя работать в постели, особенно спросонья, — комментирует Татьяна. — Встала, почистила зубы, стала похожа на человека, пошла работать. Мне нравилось ходить в кафе, чтобы менять обстановку. Сейчас важно организовать рабочую зону, чтобы именно это место было связано с работой. Пусть это будет подушка-мешок на полу, но она рабочая.

Правило № 2. Не перерабатывать.

— Я искренне считаю, что более четырех часов в день человек не может быть продуктивен, поэтому больше четырех часов не работаю, но и не трачу время на прокрастинацию в этот период. Также я научилась не работать по выходным, — говорит Татьяна.

Правило № 3. Готовить красивую еду.

— У меня это завтрак и обед. Красивый завтрак — черта между сонным домашним состоянием и рабочим, красивый обед — нормальный перерыв, где я вдумчиво готовлю и вдумчиво ем. Это позволяет не кусочничать и не ходить в майке с майонезом на ней.

Правило № 4. Гулять каждый день.

— Это действие, которое служит сигналом того, что работа подошла к концу и можно освежить голову. Поэтому после рабочего дня я обязательно выхожу и делаю пару кругов в парке, — говорит Татьяна.