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На вопросы белорусов о коронавирусе Минздрав ответил в формате стрима: об экспресс-тестах, отдыхе в санаториях и дезинфекции подъездов

16.04.2020 16:19 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На вопросы белорусов о коронавирусе Минздрав ответил в формате стрима: об экспресс-тестах, отдыхе в санаториях и дезинфекции подъездов

Наиболее актуальные вопросы от населения сегодня прозвучали в стриме Минздрава. Интересовались белорусы – экспресс-тестами на антитела. В страну поставят пробную партию. Но речи об их свободной реализации пока не идет. 

Александр Пацеев, начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава: «С помощью этих тестов будет отработан алгоритм, как мы будем работать дальше ними, поскольку экспресс-тесты имеют определенную особенность использования и целевую группу. Массовое использование мы не планируем до получения положительных результатов апробации, так как эти системы сейчас не зарегистрированы в РБ». 

Блок вопросов касался тем ЖКХ: говорили о дезинфекции подъездов, их должны обязательно обрабатывать раз в сутки. Капремонты пока останавливать не будут, но пересмотрят графики рабочих, чтобы минимизировать контакты с жильцами. Что касается массового отключения горячей воды в мае, сроки могут быть перенесены

В центре внимания – и белорусские санатории. Ни один из них не закрыт на карантин, а загруженность составляет 40%. Осознанное решение – временно не направлять в здравницы пожилых людей и распределять путевки по территориальному принципу (чтобы отдыхающие из разных регионов не контактировали друг с другом). В остальном – соблюдаются все меры безопасности: социальное дистанцирование и регулярная дезинфекция, отменены массовые программы, а за здоровьем отдыхающих – следит медперсонал. 

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Наиболее актуальные вопросы от населения сегодня прозвучали в стриме Минздрава. Интересовались белорусы – экспресс-тестами на антитела. В страну поставят...
 
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