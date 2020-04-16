На вопросы белорусов о коронавирусе Минздрав ответил в формате стрима: об экспресс-тестах, отдыхе в санаториях и дезинфекции подъездов

Источник материала: ОНТ

Наиболее актуальные вопросы от населения сегодня прозвучали в стриме Минздрава. Интересовались белорусы – экспресс-тестами на антитела. В страну поставят пробную партию. Но речи об их свободной реализации пока не идет.

Александр Пацеев, начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава: «С помощью этих тестов будет отработан алгоритм, как мы будем работать дальше ними, поскольку экспресс-тесты имеют определенную особенность использования и целевую группу. Массовое использование мы не планируем до получения положительных результатов апробации, так как эти системы сейчас не зарегистрированы в РБ».

Блок вопросов касался тем ЖКХ: говорили о дезинфекции подъездов, их должны обязательно обрабатывать раз в сутки. Капремонты пока останавливать не будут, но пересмотрят графики рабочих, чтобы минимизировать контакты с жильцами. Что касается массового отключения горячей воды в мае, сроки могут быть перенесены .

В центре внимания – и белорусские санатории. Ни один из них не закрыт на карантин , а загруженность составляет 40%. Осознанное решение – временно не направлять в здравницы пожилых людей и распределять путевки по территориальному принципу (чтобы отдыхающие из разных регионов не контактировали друг с другом). В остальном – соблюдаются все меры безопасности: социальное дистанцирование и регулярная дезинфекция, отменены массовые программы, а за здоровьем отдыхающих – следит медперсонал.

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