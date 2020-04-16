|
На вопросы белорусов о коронавирусе Минздрав ответил в формате стрима: об экспресс-тестах, отдыхе в санаториях и дезинфекции подъездов
16.04.2020 16:19 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Наиболее актуальные вопросы от населения сегодня прозвучали в стриме Минздрава. Интересовались белорусы – экспресс-тестами на антитела. В страну поставят пробную партию. Но речи об их свободной реализации пока не идет.
Блок вопросов касался тем ЖКХ: говорили о дезинфекции подъездов, их должны обязательно обрабатывать раз в сутки. Капремонты пока останавливать не будут, но пересмотрят графики рабочих, чтобы минимизировать контакты с жильцами. Что касается массового отключения горячей воды в мае,
В центре внимания – и белорусские санатории.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На вопросы белорусов о коронавирусе Минздрав ответил в формате стрима: об экспресс-тестах, отдыхе в санаториях и дезинфекции подъездов
Наиболее актуальные вопросы от населения сегодня прозвучали в стриме Минздрава. Интересовались белорусы – экспресс-тестами на антитела. В страну поставят...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)