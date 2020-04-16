Власти пообещали обеспечить врачей самыми лучшими масками. Ранее были вопросы

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура сообщила о поставках в больницы и аптеки защитных масок международного стандарта. Сообщение последовало спустя две недели после того, как надзорное ведомство выявило в инфекционной больнице малоэффективные маски.



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«По предписанию Генеральной прокуратуры предприятия, входящие в систему концерна „Беллегпром“, наладили выпуск масок, обеспечивающих бактериологический барьер согласно международным стандартам для поставки в медицинские учреждения и аптеки. Требования к характеристикам масок актуализированы. В результате мер, принятых совместно с Совмином и Минздравом, маски реализуются с учетом их целевого назначения», — говорится в сообщении Генпрокуратуры в фейсбуке .

«Предписание касается разграничения поставок масок медицинского и немедицинского назначения. „Белмедтехника“ поставляет в больницы маски, которые прошли соответствующую регистрацию. Врачи, работники медучреждений получают маски с самыми высокими защитными свойствами. Те, кто работает с заболевшими коронавирусом, обеспечены респираторами», — пояснил TUT.BY информированный источник в госорганах.

Что касается других видов масок, в том числе тканевых, которые отгружаются через «Белфармацию», то «они останутся на рынке и будут продаваться в аптеках и магазинах для населения», сказал собеседник.

3 апреля Генпрокуратура указала Минздраву и «Беллегпрому» на факты неэффективности защитных масок. По мнению надзорного органа, разработанные 19 лет технические стандарты для производства масок «содержат лишь требования к материалу маски и дизайну». При этом отсутствуют «критерии эффективности данного изделия медицинского назначения, в том числе характеристики, обеспечивающие достижение профилактического эффекта, включая бактериологический барьер, а также их классификация».

По мнению специалистов-эпидемиологов, уровень эффективности таких изделий не превышает 10%. «В частности, партия изготовленных ОАО „Лента“ концерна „Беллегпром“ изделий „марлевая повязка“, не обладающих эффективной фильтрующей способностью, поставлена через УП „Белмедтехника“ в УЗ „6-я городская клиническая больница“, которое в настоящее время испытывает наибольшую нагрузку лечения лиц, больных инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, и лиц 1 круга контактов», — говорилось в предписании.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Генпрокуратура требовала обеспечить регистрацию и производство масок с обязательным применением фильтров, обеспечивающих бактериологический барьер, принять меры к прекращению выпуска масок без фильтрующего компонента как для больниц и поликлиник, так и для реализации в аптеках. Также предписано разработать технический нормативно-правовой акт, регламентирующий качественных характеристики изделий медназначения.

По данным Совмина, около 100 предприятий в Беларуси переориентировались на выпуск масок медицинского назначения и для повседневного использования. 15 апреля в адрес «Белфармации» и «Белмедтехники» отгружено более 1 млн масок. Стоит задача выйти на объем производства в 2 млн масок в сутки.