ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Пинске ограничивают въезд из-за коронавируса. 18 апреля «Волна» в этом городе примет «Слоним»

16.04.2020 19:15 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

На сайте Пинского городского исполнительного комитета сегодня появилось обращение к жителям, в котором их просят без необходимости не посещать места массового пребывания, а также не выезжать за пределы города, особенно в Лунинецкий район.

«В связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой и с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции через контактирование с людьми из других регионов государственные органы санитарного контроля обращаются к пинчанам: не посещать без крайней необходимости места массового пребывания людей; в предпраздничные и праздничные дни не выезжать за пределы города, особенно в Лунинецкий район.

Отметим, пинская «Волна» в рамках первого тура чемпионата Беларуси в первой лиге сыграет со «Слонимом» 18 апреля.

Дополнительно для контроля за перевозкой пассажиров на въездах в город Пинск будут дежурить экипажи ГАИ с медицинскими работниками, целью которых будет являться проверка состояния здоровья пассажиров и предотвращение передвижения контактов 1-го и 2-го уровней, которые должны находиться на самоизоляции.

В силу складывающейся эпидемиологической обстановки надеемся на ответственное поведение и понимание каждого жителя не только Пинска, но и близлежащих районов».

Начальник идеологической службы горисполкома рассказала журналисту Onliner, что в городе не вводят карантин: все указанные меры принимаются только для профилактики коронавируса.

– Это обычная информация для наших граждан. Приближаются праздники: мы просим всех оставаться дома как можно дольше, чтобы предотвратить распространение инфекции. Что касается ГАИ и медицинских сотрудников, это не блокпосты: всех подряд проверять не будут. Будут смотреть выборочно, чтобы в город не заезжали контакты первого уровня и те, кто должен быть на самоизоляции. Если, например, будет идти маршрутка с номером не Брестской области, почему бы ее не проверить, а медработникам не измерить температуру? Это делается, чтобы предупредить людей об ответственности соблюдать режим. Пинск город промышленный — 138 тысяч граждан, случаев выявления коронавируса у самих пинчан не было: они только завозные. Каждая администрация переживает за свой район. Никакого карантина нет, это для профилактики.

В отделе идеологии нам также рассказали, что такие проверки будут проводиться только при въезде в город. Продолжительность «профилактики» еще неизвестна. Точно известно только то, что она будет сохраняться на время предпраздничных и праздничных дней.

– Почему вы просите людей в обращении не выезжать именно в Лунинецкий район?

– Потому что Пинский район с ним граничит.

– Но вы граничите и со Столинским районом, почему он не упоминается?

– Вы же знаете ситуацию с «Еврооптом»: раз это большой магазин, вероятно, там есть большое количество людей, которые могут быть контактами. В Столинском районе случаев заражения меньше.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте Пинского городского исполнительного комитета сегодня появилось обращение к жителям, в котором их просят без необходимости не посещать места массового...
 
Новости дня
Новости
 
Наталья Кочанова и Владимир Караник провели встречу с медиками в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика