ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вылечившаяся от коронавируса белоруска рассказала, нужно ли переболевшим COVID-19 использовать средства защиты

16.04.2020 21:55 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вылечившаяся от коронавируса белоруска рассказала, нужно ли переболевшим COVID-19 использовать средства защиты

Министр здравоохранения Беларуси заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции придется на конец апреля – начало мая. Как вести себя тем, кто уже переболел COVID-19? Можно ли им не пользоваться средствами защиты? На эти вопросы ответила первая женщина с официальным COVID-19 в Беларуси, дизайнер Татьяна Ефремова в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Татьяна Ефремова: «Врачи говорят, нет стопроцентного утверждения, что есть иммунитет. Говорят, у некоторых может быть недостаточно антител, чтобы не заболеть заново. Поэтому я не искушаю судьбу. Я надеваю маску, перчатки, очки и еду в магазин или на работу».

Ведущий программы Марат Марков отметил, что, согласно одной из теорий, в крови переболевшего коронавирусом есть антитела, которые могут помочь пациентам с COVID-19.

Татьяна Ефремова: «Мне уже звонили, предлагали стать донором плазмы, чтобы выявить антитела. Они облегчают течение заболевания. Я, конечно, согласилась. Но нужно еще сдать ряд анализов и пройти определенные процедуры».

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»: 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр здравоохранения Беларуси заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции придется на конец апреля – начало мая. Как вести себя тем, кто уже...
 
Новости дня
Новости
 
Минобороны: зафиксирован первый случай коронавируса в белорусской армии — у срочника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика