Вылечившаяся от коронавируса белоруска рассказала, нужно ли переболевшим COVID-19 использовать средства защиты

Источник материала: ОНТ

Министр здравоохранения Беларуси заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции придется на конец апреля – начало мая. Как вести себя тем, кто уже переболел COVID-19? Можно ли им не пользоваться средствами защиты? На эти вопросы ответила первая женщина с официальным COVID-19 в Беларуси, дизайнер Татьяна Ефремова в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Татьяна Ефремова: «Врачи говорят, нет стопроцентного утверждения, что есть иммунитет. Говорят, у некоторых может быть недостаточно антител, чтобы не заболеть заново. Поэтому я не искушаю судьбу. Я надеваю маску, перчатки, очки и еду в магазин или на работу».

Ведущий программы Марат Марков отметил, что, согласно одной из теорий, в крови переболевшего коронавирусом есть антитела, которые могут помочь пациентам с COVID-19.

Татьяна Ефремова: «Мне уже звонили, предлагали стать донором плазмы, чтобы выявить антитела. Они облегчают течение заболевания. Я, конечно, согласилась. Но нужно еще сдать ряд анализов и пройти определенные процедуры».

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:





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