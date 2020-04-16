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Вылечившаяся от коронавируса белоруска рассказала, нужно ли переболевшим COVID-19 использовать средства защиты
16.04.2020 21:55 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Министр здравоохранения Беларуси заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции придется на конец апреля – начало мая. Как вести себя тем, кто уже переболел COVID-19? Можно ли им не пользоваться средствами защиты? На эти вопросы ответила первая женщина с официальным COVID-19 в Беларуси, дизайнер Татьяна Ефремова в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Ведущий программы Марат Марков отметил, что, согласно одной из теорий, в крови переболевшего коронавирусом есть антитела, которые могут помочь пациентам с COVID-19.
Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:
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Вылечившаяся от коронавируса белоруска рассказала, нужно ли переболевшим COVID-19 использовать средства защиты
Министр здравоохранения Беларуси заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции придется на конец апреля – начало мая. Как вести себя тем, кто уже...
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