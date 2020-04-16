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Минобороны: зафиксирован первый случай коронавируса в белорусской армии — у срочника
16.04.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Еще в конце марта министр обороны Виктор Хренин заявлял, что в Вооруженных силах Беларуси нет ни одного случая заражения коронавирусом.
Сегодня стало известно, что один из тестов дал положительный результат. Речь о военнослужащем срочной службы. Сейчас он госпитализирован, находится в военном госпитале в Минске, пишет
По словам Натальи Гаврусик, официального представителя Минобороны, это первый случай в армии Беларуси. «У военнослужащего взяли тест, сегодня вечером выяснилось, что он положительный, — отметила она. — По состоянию на день (в последний раз связывались с медиками в рабочее время) состояние здоровья военнослужащего оценивалось как стабильное».
Известно, что молодой человек проходил срочную службу в 72-м объединенном учебном центре (город Борисов, в/ч 20193). Сейчас бойцов подразделения, в котором проходит службу молодой человек, изолировали в палаточном городке, оборудованном на общевойсковом полигоне рядом с учебным центром.
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Еще в конце марта министр обороны Виктор Хренин заявлял, что в Вооруженных силах Беларуси нет ни одного случая заражения коронавирусом.
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