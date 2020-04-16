Минобороны: зафиксирован первый случай коронавируса в белорусской армии — у срочника

people.onliner.by Сегодня стало известно, что один из тестов дал положительный результат. Речь о военнослужащем срочной службы. Сейчас он госпитализирован, находится в военном госпитале в Минске , пишет





По словам Натальи Гаврусик, официального представителя Минобороны, это первый случай в армии Беларуси. «У военнослужащего взяли тест, сегодня вечером выяснилось, что он положительный, — отметила она. — По состоянию на день (в последний раз связывались с медиками в рабочее время) состояние здоровья военнослужащего оценивалось как стабильное».





Известно, что молодой человек проходил срочную службу в 72-м объединенном учебном центре (город Борисов, в/ч 20193). Сейчас бойцов подразделения, в котором проходит службу молодой человек, изолировали в палаточном городке, оборудованном на общевойсковом полигоне рядом с учебным центром.































