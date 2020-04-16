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Итальянские ученые выяснили, что собаководы имеют меньше шансов заразиться коронавирусом

16.04.2020 22:54 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

По заявлению биологов, это благодаря выработке антител к версии инфекции, с которой борется животное. Собачий коронавирус и COVID-19 имеют схожие черты в строении. Это позволяет предположить, что человек может выработать иммунитет, который защитит его от заражения.

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По заявлению биологов, это благодаря выработке антител к версии инфекции, с которой борется животное. Собачий коронавирус и COVID-19 имеют схожие черты в строении. Это...
 
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