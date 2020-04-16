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У солдата-срочника из учебного центра в Печах диагностировали коронавирус
16.04.2020 22:34 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
У военнослужащего из учебного центра в Печах тест на коронавирус показал положительный результат. Как рассказала официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик, он находится в Главном военном клиническом медицинском центре в Минске.
Иллюстративное фото: Олег Киндар, TUT.BY
Как рассказала TUT.BY Наталья Гаврусик, солдата госпитализировали с пневмонией. Тест на коронавирус показал положительный результат.
— Военнослужащие из его подразделения находятся на карантине — они помещены в палаточный городок на полигоне.
Официальный представитель Министерства обороны также сообщила, что заболевший солдат в параде не задействован и участия в репетициях не принимал.
Сегодня, напомним, стало известно, что случай
Накануне Министерство обороны сообщило, что в армии временно ограничены увольнения, посещения военнослужащих, а также мероприятия, связанные с перемещением воинских подразделений.
На контрольно-пропускных пунктах воинских частей развернуты медицинские посты, где ежедневно перед тем, как пройти на территорию части, проходят осмотр и, при необходимости, термометрию все военнослужащие контрактной службы и гражданский персонал.
«Особое внимание уделяется контролю за состоянием здоровья участников парада», — добавили в пресс-службе Министерства обороны.
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У военнослужащего из учебного центра в Печах тест на коронавирус показал положительный результат. Как рассказала официальный представитель Министерства...
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