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У солдата-срочника из учебного центра в Печах диагностировали коронавирус

16.04.2020 22:34 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

У военнослужащего из учебного центра в Печах тест на коронавирус показал положительный результат. Как рассказала официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик, он находится в Главном военном клиническом медицинском центре в Минске.

У солдата-срочника из учебного центра в Печах диагностировали коронавирус

Иллюстративное фото: Олег Киндар, TUT.BY

Как рассказала TUT.BY Наталья Гаврусик, солдата госпитализировали с пневмонией. Тест на коронавирус показал положительный результат.

— Военнослужащие из его подразделения находятся на карантине — они помещены в палаточный городок на полигоне.

Официальный представитель Министерства обороны также сообщила, что заболевший солдат в параде не задействован и участия в репетициях не принимал.

Сегодня, напомним, стало известно, что случай коронавируса зафиксирован в войсковой части 3310. Это бригада внутренних войск МВД, которая находится недалеко от Минска. Состояние у военнослужащего удовлетворительное, он находится на лечении в госпитале МВД.

Накануне Министерство обороны сообщило, что в армии временно ограничены увольнения, посещения военнослужащих, а также мероприятия, связанные с перемещением воинских подразделений.

На контрольно-пропускных пунктах воинских частей развернуты медицинские посты, где ежедневно перед тем, как пройти на территорию части, проходят осмотр и, при необходимости, термометрию все военнослужащие контрактной службы и гражданский персонал.

«Особое внимание уделяется контролю за состоянием здоровья участников парада», — добавили в пресс-службе Министерства обороны.

 
Теги: Минск
 
 
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  У военнослужащего из учебного центра в Печах тест на коронавирус показал положительный результат. Как рассказала официальный представитель Министерства...
 
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