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Геннадий Федынич: Проведение парада Победы в Минске — это пир во время чумы

17.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Массовое празднование и проведение парада Победы в Минске 9 мая можно сравнить с «пиром во время чумы», - заявил «Радыё Рацыя» лидер Профсоюза работников электронной промышленности Геннадий Федынич.


- Это последнее, что может сделать эта власть. Мы не знаем, зачем это делать, в конце апреля - мае, на мой взгляд, будет пик эпидемии в Беларуси. Это только начало. Сколько людей заболевают? Что, люди пойдут на парад с открытым сердцем или их снова будут сгонять? В масках будет парад или как? Нам не нужна дата победы сегодня - нам нужно здоровье людей сегодня.

Руководитель государства или не понимает, не хочет или не может понять? Но люди должны знать правду об опасности коронавируса, - сказал Геннадий Федынич.
 
Теги: Минск
 
 
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Массовое празднование и проведение парада Победы в Минске 9 мая можно сравнить с «пиром во время чумы», - заявил «Радыё Рацыя» лидер Профсоюза работников...
 
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