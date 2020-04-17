|
Геннадий Федынич: Проведение парада Победы в Минске — это пир во время чумы
17.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Массовое празднование и проведение парада Победы в Минске 9 мая можно сравнить с «пиром во время чумы», - заявил
- Это последнее, что может сделать эта власть. Мы не знаем, зачем это делать, в конце апреля - мае, на мой взгляд, будет пик эпидемии в Беларуси. Это только начало. Сколько людей заболевают? Что, люди пойдут на парад с открытым сердцем или их снова будут сгонять? В масках будет парад или как? Нам не нужна дата победы сегодня - нам нужно здоровье людей сегодня.
Руководитель государства или не понимает, не хочет или не может понять? Но люди должны знать правду об опасности коронавируса, - сказал Геннадий Федынич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Массовое празднование и проведение парада Победы в Минске 9 мая можно сравнить с «пиром во время чумы», - заявил «Радыё Рацыя» лидер Профсоюза работников...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)