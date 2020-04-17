Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий на удаленке

Источник материала: Горецкий вестник

Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий в случае удаленного обучения, сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.





«Каждое учреждение образования с учетом своих возможностей и специфики принимает решение о том, каким образом ребенок будет получать домашние задания, как и по каким каналам будет налажена обратная связь с учителем», — отметила Ирина Каржова.

То же самое касается выставления отметок — текущей, четвертной, годовой (по итогам четырех четвертей).