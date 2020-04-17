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Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий на удаленке

17.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий в случае удаленного обучения, сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

 

Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий на удаленке

 

«Каждое учреждение образования с учетом своих возможностей и специфики принимает решение о том, каким образом ребенок будет получать домашние задания, как и по каким каналам будет налажена обратная связь с учителем», — отметила Ирина Каржова.

То же самое касается выставления отметок — текущей, четвертной, годовой (по итогам четырех четвертей).

 

БЕЛТА


 
 
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  Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий в случае удаленного обучения, сообщила начальник управления общего среднего...
 
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