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Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий на удаленке
17.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий в случае удаленного обучения,
«Каждое учреждение образования с учетом своих возможностей и специфики принимает решение о том, каким образом ребенок будет получать домашние задания, как и по каким каналам будет налажена обратная связь с учителем», — отметила Ирина Каржова.
То же самое касается выставления отметок — текущей, четвертной, годовой (по итогам четырех четвертей).
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Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий в случае удаленного обучения, сообщила начальник управления общего среднего...
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