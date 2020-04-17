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Голкипер «Минска» Воскобович об отложенном старте чемпионата: «Убеждена, что и среди мужчин-футболистов уже кто-то контактировал с первым или вторым уровнем»

17.04.2020 08:44 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Голкипера «Минска», лучшая футболистка Беларуси 2016 и 2017 годов Наталья Воскобович прокомментировала то, что старт чемпионата отложили.

– Не страшно тренироваться? В «Минске» ведь много легионеров, а значит круг контактов увеличивается.

– За себя не особо страшно, организм молодой и сильный, справится. Единственное, что больше переживаю за родных. Не дай Бог, будешь переносчиком, съездишь к бабушке-дедушке, а они уже в зоне риска. Поэтому не навещала их давно. Лучше лишний раз перестраховаться.

При этом не знаю, где девчонки по команде ходят, с кем общаются. Всякое бывает. Поэтому убеждена, что и среди мужчин-футболистов уже кто-то контактировал с первым или вторым уровнем. Их намного больше, чем футболисток. Но надеюсь, все будет хорошо, – сказала Воскобович.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 17 апреля – более 2,07 миллионов случаев. Более 518 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 137 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 4204 случая заражения коронавирусом. 203 человека выздоровели и 40 умерли.

Коронавирус все же остановил футбол в Беларуси – пока только женский. Узнали, почему отложили старт чемпионата

 
Теги: Минск
 
 
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Голкипера «Минска», лучшая футболистка Беларуси 2016 и 2017 годов Наталья Воскобович прокомментировала то, что старт чемпионата отложили.
 
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