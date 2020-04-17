Как не заразиться коронавирусом даже при контакте с больным, рассказал доктор Комаровский

Источник материала: ОНТ

Есть большое количество людей, которые не заражаются коронавирусом даже при контакте с больным. Об этом рассказал доктор Комаровский, отвечая на вопросы пользователей о COVID-19. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале доктора.

Комаровский объяснил, как можно контактировать с зараженным COVID-19 и при этом не заболеть. Медик отметил, что средства защиты (маска, дистанция) важны, но серьезную роль играет также местный иммунитет у людей, которые контактируют с инфицированным.

«Огромное количество людей тесно контактирует с человеком, у которого есть все симптомы коронавируса, но не заболевает. Есть такое понятие, как местный иммунитет. Это защитные свойства слизистых оболочек. На поверхности носа, носоглотки, гортани, бронхов выделяется слизь, в которой содержатся секреторные иммуноглобулины», – пояснил Комаровский.

По словам медика, иммуноглобулины способны нейтрализовать вирусы в том месте, где они пытаются внедрится в организм.

Если у человека слизистая находится в нормальном состоянии, то иммуноглобулин справится со своей задачей. Если она пересыхает, то местный иммунитет практически исчезает.

«Если слизь жидкая, в ней факторы местного иммунитета - иммуноглобулины - активны. Если же слизистые пересыхают, местный иммунитет отключается», – добавил доктор.

Комаровский посоветовал пить много пить воды и увлажнять помещение, поскольку если человек находится в месте с увлажненным воздухом, если у него нет дефицита жидкости в организме и слизистые влажные, то есть большие шансы при контакте с инфицированным вообще не заболеть.

При этом он напомнил, что никогда не стоит забывать об осторожности.

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