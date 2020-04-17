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Геннадий Савилов: «Надеюсь, ближайшее будущее докажет, что наша стратегия борьбы с пандемией была верной, что поднимет вес Беларуси в глазах мирового сообщества»

17.04.2020 09:02 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава ФХБ Геннадий Савилов в интервью газете «Прессбол» рассказал о том, что не опасался остановки чемпионата Беларуси по хоккею из-за пандемии коронавируса.

– Далее о теме, которой пока касались вскользь, но которую не обойти. Признайтесь: опасались, что национальный чемпионат может быть не доигран?

– Нисколько. Уже потому, что на государственном уровне политика реагирования на пандемию была давно понятной и четкой: широкомасштабные меры могут быть не более, а иногда даже менее эффективными, чем принятые в Беларуси адресные и точечные.

Сейчас выскажусь даже не как руководитель ФХБ, а как гражданин Беларуси Геннадий Савилов: коронавирус заставил нас задуматься об элементарной гигиене и правильном образе жизни, которыми прежде многие пренебрегали. При том что грипп и пневмония накрывали нас с сезонной периодичностью и до этого.

Так что даже в этом плохом можно найти хорошее: в будущем приобретаемые сейчас привычки могут спасти здоровье и жизни многих. Собственно, точечное реагирование избрали в Европе не только мы, но и шведы.

– Но они-то чемпионат приостановили…

– Это уже частность. Вызванная тем, что статистика заразившихся у скандинавов все-таки на тот момент была заметно хуже нашей. Нам же ситуация позволяла нормально закончить чемпионат, что мы и сделали. Вообще каждая страна отреагировала на угрозу по-своему, ни у кого не было универсального рецепта. Мы вот избрали такой путь. Закрыть границы? А смысл, если они и так оказались закрытыми с внешней стороны по всему периметру?

Надеюсь, ближайшее будущее докажет, что наша стратегия борьбы с пандемией была верной, что поднимет вес Беларуси в глазах мирового сообщества. В сверхдержавы мы никогда не метили, но уметь отстаивать свою точку зрения под неимоверным внешним давлением и оказаться правыми – это ли не признак величия? Хоккеистам бы нашим еще взять это на вооружение…» – сказал Савилов.

По состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировано 4 204 случая заражения коронавирусом, 203 пациента выздоровели, 40 человек умерло.

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Глава ФХБ Геннадий Савилов в интервью газете «Прессбол» рассказал о том, что не опасался остановки чемпионата Беларуси по хоккею из-за пандемии коронавируса.
 
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