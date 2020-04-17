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Вопросы с эпидситуацией в регионах на постоянном контроле Минздрава

17.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Вопросы с эпидситуацией в регионах на постоянном контроле Минздрава

Руководство Минздрава будет персонально курировать регионы по вопросам с эпидситуацией, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова перед встречей с медиками в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

«Это дает возможность лучше контролировать обстановку и быстро принимать необходимые решения. Министр Владимир Караник курирует Витебскую область. Безусловно, он же отвечает и за всю систему здравоохранения страны. Первый заместитель Дмитрий Пиневич отвечает за Минск, замминистра Елена Богдан закреплена за другими областями, в которых эпидситуация более спокойная», — сказала Наталья Кочанова.

В Витебске прошла встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой и министра здравоохранения Владимира Караника с медиками. Они обсудили актуальные вопросы в работе учреждений здравоохранения и борьбе с коронавирусом в регионе.

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